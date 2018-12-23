Giang Hồng Ngọc bí mật sinh con trai sau thời gian dính nghi án mang bầu

Sau thời gian dính nghi án mang bầu, Giang Hồng Ngọc được cho là đã bí mật sinh hạ một con trai kháu khỉnh cách đây ít ngày.

Sáng 23/12, một số nguồn tin khá thân cận của Giang Hồng Ngọc cho biết người đẹp đã bí mật hạ sinh con trai. Như vậy là sau thời gian giữ kín chuyện bầu bí, nữ ca sĩ đã mẹ tròn con vuông khiến ai cũng vui mừng. Được biết, cậu bé là trái ngọt tình yêu của Giang Hồng Ngọc và người yêu điển trai có chiều cao lý tưởng. Hiện tại, phía Giang Hồng Ngọc vẫn chưa lên tiếng xác nhận.

Giang Hồng Ngọc lộ vòng hai to bất thường cách đây ít lâu - Ảnh: Internet

Nhiều nguồn tin cho rằng Giang Hồng Ngọc đã bí mật sinh hạ một con trai kháu khỉnh - Ảnh: Internet

Khi dính tin đồn bầu bí cách đây ít tháng, Giang Hồng Ngọc đã đăng tải bài viết úp mở thừa nhận trên trang cá nhân. Cô cho rằng việc mình mang thai khi chưa đám cưới là chuyện hoàn toàn bình thường trong xã hội này.

“Tôi 29 tuổi rồi, vậy là đã ngấp nghé 30. Vì vậy nếu tin đồn tôi mang thai là sự thật đi chăng nữa thì tôi thấy đó là chuyện rất thường tình và tôi xem điều đó như là một sự may mắn, một niềm hạnh phúc cho riêng mình trong cuộc sống. Tôi thấy trong thời buổi này để có được một đứa con do ông trời ban tặng là điều rất thiêng liêng và không phải ai cũng dễ dàng có được“, cô tâm sự.

Giang Hồng Ngọc tiếp tục lộ vòng hai lớn giữa nghi án mang bầu Tin đồn ca sĩ Giang Hồng Ngọc đang mang bầu gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn từ chối bình luận về tin đồn này.

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