Gần 2 năm kết hôn, Trấn Thành ngỡ ngàng khi Hari Won lần đầu có cảm giác 'làm vợ' vì hành động này

Dòng trạng thái mới đây của MC Trấn Thành nói về bà xã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Kết hôn gần 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên Hari Won xếp quần áo cho chồng đi công tác.

Chuyện tình yêu của Trấn Thành và Hari Won từng vấp phải nhiều đàm tiếu, đôi lúc quá khứ của cả hai còn bị dân mạng khơi lại. Khi kết hôn, cặp đôi bị không ít người hoài nghi chỉ để đánh bóng tên tuổi của nhau. Thế nhưng, sau gần 2 năm, cả hai có cuộc sống ngày càng hạnh phúc, vẹn tròn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ với công chúng khoảnh khắc tình tứ, đôi lúc lại trêu ghẹo nhau trên mạng xã hội.

Cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Trấn Thành và Hari Won hiện tại - Ảnh: FBNV Mới đây, Trấn Thành bất ngờ tiết lộ việc lần đầu tiên được bà xã sắp xếp quần áo giúp khi đi diễn dài ngày thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trấn Thành hạnh phúc chia sẻ: “Nghe tin tui đi quay xa nhà nửa tháng, lần đầu tiên mới thấy chị ba xông xáo sắp xếp đồ đạc cá nhân, quần áo thuốc men cho chồng - một chuyện mà tôi nghĩ: cả đời này, chắc chỉ có mình tui làm cho bà.

Trấn Thành chia sẻ việc Hari Won lần đầu sắp xếp quần áo cho chồng - Ảnh: FBNV Thật ra hắn làm rất khéo léo và ngăn nắp. Nhưng ngặt nỗi, hắn thấy tui nuông chiều hắn quá nên nhất quyết không làm. Hôm nay, tự nhiên mắc cái chứng gì mà thấy bà bánh bèo hẳn khi tỏ ra 'bịn rịn' trước lúc chồng ra sân bay. Bả nói chứ: 'Anh ơi, dạo này... em cảm thấy mình giống như một người vợ rồi, lạ quá'. Nói ra không phải khốn nạn chứ, mặc dù rất cảm động trước những gì hắn làm cho mình hôm nay nhưng tui chợt nhận ra: lấy tui gần 2 năm rồi, mà tới giờ hắn mới cảm nhận được cái cảm giác 'làm vợ', là chắc vì suốt thời gian qua, hắn đang bận cảm nhận cái cảm giác 'làm mẹ'! Yêu bà xã của tôi". Dòng trạng thái của nam MC khiến người hâm mộ vừa buồn cười, vừa ngưỡng mộ. Gần 2 năm bên nhau, Trấn Thành tiết lộ đây là lần đầu tiên bà xã có cảm giác của người vợ - Ảnh: FBNV Cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi khiến cư dân mạng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

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