Ở những tập trước, Việt Hương vào vai bà Sáu bảnh - người luôn nuôi mộng trở thành ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Tuy nhiên, do đã cố gắng nhiều mà vẫn không có kết quả nên Việt Hương quyết định chuyển hướng qua đầu tư cho chồng là ông Sáu bảnh (Hoài Linh).

Mới đây, ban tổ chức chương trình Người bí ẩn đã tung ra đoạn trailer giới thiệu tập phát sóng vào tối chủ nhật 8/7. Ngoài những nhân vật quen thuộc như Trấn Thành , Việt Hương , Hoài Linh... thì tuần này sẽ có NSND Hồng Vân và NS Hoàng Sơn tham gia.

Để giúp đỡ vợ chồng ông Sáu bảnh, Trấn Thành (trong vai trò host) đã hiến kế là mời hai chuyên gia, một người chuyên về tóc còn một người chuyên về giảm cân đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi tấm màn bí ẩn mở ra thì cả Hoài Linh lẫn Việt Hương đều ngỡ ngàng. Trong khi NS Hoàng Sơn ít tóc lại đến để tư vấn cách làm đẹp tóc, còn NSND Hồng Vân vốn sở hữu thân hình tròn trịa lại đến để tư vấn về vóc dáng.

NSND Hồng Vân chống nạnh, nạt nộ Trấn Thành vì bị mỉa mai vóc dáng - Ảnh: Cắt từ clip

Trước sự mỉa mai của đồng nghiệp, NSND Hồng Vân và NS Hoàng Sơn tức giận đòi nắm tay nhau ra về. "Thì về chứ sao, chưa quay đã bị sỉ nhục như vậy rồi về chứ ở đây làm gì", Hồng Vân nói. Trước sự phản ứng của đàn chị, Việt Hương đành phải lên tiếng năn nỉ thay cho Trấn Thành. "Ai nói, ông bầu ông nói chị Vân chị ốm nhắt à. Anh Sơn tóc nhiều", nữ danh hài nói.