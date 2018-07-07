Bị Trấn Thành mỉa mai cân nặng, NSND Hồng Vân tức giận đòi bỏ về giữa lúc đang quay hình

Hậu trường 07/07/2018 10:43

Sau khi bị Trấn Thành chê bai vì giảm cân hoài không thành, NSND Hồng Vân tức giận đòi bỏ về khiến Việt Hương phải lên tiếng "chữa cháy" giúp.

Mới đây, ban tổ chức chương trình Người bí ẩn đã tung ra đoạn trailer giới thiệu tập phát sóng vào tối chủ nhật 8/7. Ngoài những nhân vật quen thuộc như Trấn Thành, Việt Hương, Hoài Linh... thì tuần này sẽ có NSND Hồng Vân và NS Hoàng Sơn tham gia.

Ở những tập trước, Việt Hương vào vai bà Sáu bảnh - người luôn nuôi mộng trở thành ngôi sao hàng đầu làng giải trí. Tuy nhiên, do đã cố gắng nhiều mà vẫn không có kết quả nên Việt Hương quyết định chuyển hướng qua đầu tư cho chồng là ông Sáu bảnh (Hoài Linh).

Để giúp đỡ vợ chồng ông Sáu bảnh, Trấn Thành (trong vai trò host) đã hiến kế là mời hai chuyên gia, một người chuyên về tóc còn một người chuyên về giảm cân đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi tấm màn bí ẩn mở ra thì cả Hoài Linh lẫn Việt Hương đều ngỡ ngàng. Trong khi NS Hoàng Sơn ít tóc lại đến để tư vấn cách làm đẹp tóc, còn NSND Hồng Vân vốn sở hữu thân hình tròn trịa lại đến để tư vấn về vóc dáng. 

Bị Trấn Thành mỉa mai cân nặng, NSND Hồng Vân tức giận đòi bỏ về giữa lúc đang quay hình - Ảnh 1
NSND Hồng Vân chống nạnh, nạt nộ Trấn Thành vì bị mỉa mai vóc dáng - Ảnh: Cắt từ clip

Trước sự mỉa mai của đồng nghiệp, NSND Hồng Vân và NS Hoàng Sơn tức giận đòi nắm tay nhau ra về. "Thì về chứ sao, chưa quay đã bị sỉ nhục như vậy rồi về chứ ở đây làm gì", Hồng Vân nói. Trước sự phản ứng của đàn chị, Việt Hương đành phải lên tiếng năn nỉ thay cho Trấn Thành. "Ai nói, ông bầu ông nói chị Vân chị ốm nhắt à. Anh Sơn tóc nhiều", nữ danh hài nói.

Bị Trấn Thành mỉa mai cân nặng, NSND Hồng Vân tức giận đòi bỏ về giữa lúc đang quay hình - Ảnh 2
NS Trung Sơn và NSND Hồng Vân là khách mời trong chương Người bí ẩn phát sóng tối chủ nhật tuần này - Ảnh: Cắt từ clip
Bị Trấn Thành mỉa mai cân nặng, NSND Hồng Vân tức giận đòi bỏ về giữa lúc đang quay hình - Ảnh 3
NSND Hồng Vân đang được quan tâm với vai bà Mai cay nghiệt trong phim 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Hồng Vân tức giận đòi bỏ về khi đang quay hình

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