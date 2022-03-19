Em gái tỷ phú của Cẩm Ly về thăm Việt Nam: Tôi rất ấn tượng một khán giả, giờ muốn tìm lại mà không biết ở đâu

"Bây giờ, dù giàu có đến đâu tôi cũng không quên những khán giả, những con người đó. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được gặp lại họ" – Hà Phương nói.

Mới đây, trong chương trình Du hành Ký ức dưới sự dẫn dắt MC Quyền Linh, xuất hiện vị khách mời vô cùng đặc biệt là ca sĩ Hà Phương - em gái của Cẩm Ly. Tại đây, nam MC đã dẫn em gái tỷ phú của Cẩm Ly tới thăm lại sân khấu Trống Đồng, nơi quy tụ hầu hết các nghệ sĩ lớn tại Sài Gòn cách đây hơn 20 năm. Quyền Linh khơi gợi lại kỷ niệm: "Sân khấu Trống Đồng chính là nơi in lại kỷ niệm của tôi, Hà Phương và rất nhiều ca sĩ khác. Không một ca sĩ nổi tiếng nào tại Sài Gòn ngày đó lại chưa từng diễn ở Trống Đồng".

Tới cổng sân khấu, Hà Phương cũng bồi hồi chia sẻ: "Ngày đó, tôi rất ấn tượng với một người khán giả, bây giờ tôi muốn tìm lại người đó mà không biết tìm ở đâu. Cứ mỗi lần tôi tới hát, người khán giả đó lại giấu một bịch cóc hoặc ổi sau lưng để đưa tôi, ngày nào cũng như vậy. Khán giả ngày xưa chân tình như vậy đấy. Đó là những con người, những khoảnh khắc tôi không thể quên được. Ngày đó tuy còn gian khổ nhưng lại vui và đáng nhớ biết bao. Bây giờ, dù giàu có đến đâu tôi cũng không quên những khán giả, những con người đó. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được gặp lại họ".

Hà Phương xuất hiện trong chương trình Du hành thời gian - Ảnh: Dân việt Sau đó, Hà Phương theo chân Quyền Linh vào gian đầu của sân khấu Trống Đồng để thắp hương bàn thờ Tổ. Quyền Linh nói: "Đây là căn phòng mà các ca sĩ ngày đó thường đến để lĩnh lương. Ở đây có một bàn thờ Tổ. Tất cả ca sĩ trước khi lên sân khấu đều phải tới đây thắp hương khấn Tổ". Thắp hương xong, Quyền Linh và Hà Phương cùng bước lên sân khấu để hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng năm xưa. Quyền Linh kể lại: "Tôi nhớ hồi đó có lần tôi hát bài Tôi đưa em sang sông tại sân khấu này. Thấy khán giả ngồi dưới cổ vũ nên tôi hát sung quá, tung micro lên rồi không đỡ được, rơi bộp xuống sàn. Mic hỏng, tôi khỏi hát luôn, xấu hổ đi vào. Sân khấu Trống Đồng này là nơi nhắc nhớ ký ức của rất nhiều nghệ sĩ. Có hôm chúng tôi đang hát, trời đổ mưa ầm ầm. Vậy mà khán giả vẫn đội mưa ngồi xem nghệ sĩ đến hết show mới về". Hà Phương và Quyền Linh ôn lại kỷ niệm trong canhs gà của sân khấu Trống Đồng - Ảnh: Cắt từ clip Tiếp đó, Quyền Linh xuống dưới khán đài ngồi để nhường sân khấu cho Hà Phương trình diễn, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa. Tham quan sân khấu Trống Đồng xong, Quyền Linh dẫn Hà Phương đi ăn trưa. Nữ ca sĩ chọn những món ăn giản dị, dân giã của quê hương như rau muống xào, muối quẹt, canh chua, cá kho tộ. Cô nói: "Những món này tuy đơn giản nhưng lại rất ngon, tôi thích ăn lắm. Kể cả những loại bánh như bánh tai heo, bánh men tôi cũng thích ăn vô cùng". Trước khi vào bữa ăn, Quyền Linh còn mời Hà Phương ăn khai vị bằng món siro đá bào tuổi thơ. Hà Phương lại tỏ ra vô cùng thích thú khi nhâm nhi và bày tỏ: "Lâu lắm rồi tôi mới ăn lại món này, ngon quá, làm tôi nhớ thời học sinh ngày xưa".

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