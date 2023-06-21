Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực

Hậu trường 21/06/2023 10:40

Trong bài đăng mới nhất, Elly Trần tiếp tục đề cập đến chuyện chồng Tây không chu cấp cho con suốt hơn 1 năm qua nhưng vẫn ''đạo đức giả'' đóng vai người cha tốt.

Elly Trần và chồng tên Dane Fort - mang quốc tịch Mỹ lên xe hoa vào tháng 12/2011. Cặp đôi có hai con chung tên Cadie và Alfie. Hôn nhân của Elly Trần xảy ra trục trặc vào năm 2019, khi đó, cả hai đã ly thân, nữ diễn viên sống cùng hai con. Đến cuối năm 2022, cô đưa ra quyết định ly hôn.

Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 1
Elly Trần và chồng tên Dane Fort - mang quốc tịch Mỹ - lên xe hoa vào tháng 12/2011
Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 2
Cả hai ly hôn vào năm 2022 mặc dù đã có với nhau hai người con là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. 

Hậu ly hôn, Elly Trần một mình nuôi nấng hai nhóc tỳ là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Đồng thời, cô liên tục tố giác chồng cũ ''vô nhân tính'', bội bạc và giả tạo. Mâu thuẫn hậu hôn nhân đến nay vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa và cặp đôi thường xuyên đấu tố nhau trên mạng xã hội. 

Trong buổi gặp gỡ truyền thông sau ồn ào tố chồng, Elly Trần cũng chia sẻ cô chính là người lo lắng toàn bộ từ sinh hoạt đến chi phí học hành của hai con. Người đẹp cho biết. mỗi tháng riêng khoản phí học tập, sinh hoạt của mỗi bé cũng khiến cô phải "choáng". Bù lại, Elly Trần có gia đình, ba mẹ giúp khoảng 50% nên cô không cảm thấy áp lực đè nặng lắm.

Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 3
Elly Trần một mình nuôi nấng hai con nhỏ hậu ly hôn 

Sau một thời gian dài im lặng và tập trung kinh doanh, mới đây, Elly Trần tiếp tục lại đăng đàn nói về chồng cũ. Cô cho biết suốt một năm qua, chồng Tây không hề chu cấp tiền để chăm lo cho hai con. Tệ nhất là anh thường xuyên ăn chơi thác loạn đến mức sinh nhật con gái cũng chỉ nhờ người xách qua mấy bịch bánh cho có lệ. 

Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 4

Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho 2 con suốt một năm nhưng vẫn diễn vai người cha tốt 

Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 5

Quà sinh nhật 'rẻ bèo' mà chồng Elly Trần tặng sinh nhật con gái

Liên quan đến chuyện chu cấp, trước đó Elly Trần từng tố chồng Tây đưa ra yêu cầu cô phải đưa hai con nhỏ đến gặp và ngủ lại với nhân tình của anh. Nếu không thực hiện thì anh ta sẽ không chu cấp tiền học phí cho các con. Sau khi công khai sự việc trên, các trang mạng xã hội cá nhân của Elly Trần bất ngờ bị ai đó "đánh sập".

Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 6
Elly Trần tố chồng Tây đưa ra yêu cầu cô cho là "vô nhân tính" liên quan đến hai con gây xôn xao dư luận

Cách đây không lâu, Elly Trần còn khiến khán giả lo lắng khi đăng tải clip khóc nức nở giữa đêm. Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ hai con đã biết chuyện của bố mẹ, liên tục đặt câu hỏi khiến cô nghẹn lòng. Ngoài ra, mẹ đơn thân còn bức xúc trong quá trình ly hôn, chồng Tây giành quyền chăm sóc và nuôi dưỡng con nhưng không xuất phát từ tình yêu thương bé.

Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 7
Elly Trần khiến khán giả lo lắng khi đăng tải clip khóc nức nở giữa đêm

Đến mới đây, tối ngày 11/5, Elly Trần đã có những chia sẻ mới nhất về việc giành quyền nuôi con với chồng Tây. Trên trang cá nhân, cô thông báo "tin vui" đã tìm được công ty luật có tâm và có tầm để hỗ trợ cô giải quyết vụ việc. 

Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 8
Elly Trần cho biết đã tìm được công ty luật phù hợp để giải quyết vụ việc. 

Nguồn cơn của ồn ào ly hôn xuất phát từ ngày 8/11/2022, Elly Trần làm dậy sóng mạng xã hội khi tố chồng hợp pháp ngoại tình và đối xử "vô nhân tính" với mình và các con. Sau đó, cô cũng quyết định giãi bày tường tận chuyện tình của mình từ lúc mới quen biết và kết hôn 10 năm. 

Nữ diễn viên cho biết, lúc bấy giờ, chồng cô qua lại với người phụ nữ khác đồng thời lừa dối mình rằng anh ta là bố đơn thân. Vì vậy, cô khá thoải mái và cảm thông đồng thời quyết định đi đến hôn nhân với người này. Dù đã kết hôn, chồng Elly Trần liên tục bị tình cũ làm phiền vì con trai chung. Lúc này, nữ diễn viên mới yêu cầu xét nghiệm ADN để chứng minh. Kết quả, đứa bé không phải là con trai của chồng cô. 

Tiết lộ về cuộc sống hôn nhân "không màu hồng" và thói trăng hoa của chồng Tây, Elly Trần đã tiếp tục đăng đàn câu chuyện cô tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình khi đang mang thai con đầu lòng.

Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 9
Elly Trần có nhan sắc khiến nhiều người mê đắm dù là mẹ hai con 
Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 10
Elly Trần tố chồng Tây không chu cấp cho con suốt 1 năm, còn tặng quà sinh nhật 'rẻ bèo' nhưng vẫn cố đóng vai người cha mẫu mực - Ảnh 11
Elly Trần đang phải một mình nuôi con 
Hình ảnh Elly Trần và con gái bất ngờ được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc của bà mẹ 2 con

Hình ảnh Elly Trần và con gái bất ngờ được chia sẻ rầm rộ, cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc của bà mẹ 2 con

Mới đây, hình ảnh Elly Trần cùng con gái đang được chia sẻ rầm rộ trên Facebook khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.

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