Elly Trần gây sốc với clip khỏa thân tắm bồn, để lộ vòng 3 nóng bỏng ‘đốt mắt’ khán giả

Hậu trường 16/05/2020 10:19

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Elly Trần trên trang Instagram cá nhân khiến cư dân mạng “ngượng chín mặt” vì quá táo bạo.

Được xem là “biểu tượng sexy” của Vbiz, nữ diễn viên Elly Trần không ngại chia sẻ những hình ảnh gợi cảm và nóng bỏng đến khán giả. Đặc biệt, khoảng thời gian gần đây, người đẹp ngày càng táo bạo hơn khi liên tục đăng tải những đoạn clip “nửa kín nửa hở” lên mạng xã hội.

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Trang cá nhân của Elly Trần luôn ngập tràn những khoảnh khắc gợi cảm – Ảnh: IG

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Một trong những hình ảnh đầy táo bạo của người đẹp trên Instagram – Ảnh: IG

Mới đây nhất, nữ diễn viên tiếp tục gây sốc với khoảnh khắc khỏa thân tắm bồn. Trong đoạn clip, bà mẹ hai con dùng bọt xà phòng để che đi những vùng nhạy cảm. Tuy nhiên, vì mải tạo dáng mà Elly Trần đã để lộ nguyên vòng 3 trước ống kính.

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Hình ảnh khỏa thân tắm bồn của nữ diễn viên - Ảnh cắt từ clip

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Chuyện Elly Trần thích chụp ảnh sexy, khoe hình thể quyến rũ đã không còn xa lạ với công chúng nhưng nhiều người vẫn sốc trước đoạn clip mới của cô – Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc “thiếu vải” này của Elly Trần bị cho là quá phản cảm. Nhiều cư dân mạng khuyên nữ diễn viên nên tiết chế hơn trong việc khoe thân: “Phản cảm quá”, “Càng ngày càng nghiện khoe thân hay sao”, “Đẹp thì có đẹp nhưng cũng nên tiết chế chút”, “Đến mức khỏa thân thế này thì đúng là bó tay”…

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Hình ảnh gây tranh cãi trước đó của Elly Trần - Ảnh cắt từ clip

Đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh khoe thân quá đà của Elly Trần gây tranh cãi. Trước đó, cô nàng cũng từng nhận về không ít chỉ trích khi đăng tải đoạn clip diện áo ngủ mỏng tang, vô tư “thả rông” vòng 1 gây “nhức mắt” người nhìn. 

Elly Trần diện váy ngủ mỏng tang, ‘quên’ cả nội y khiến người xem ‘ngượng chín mặt’

Elly Trần diện váy ngủ mỏng tang, ‘quên’ cả nội y khiến người xem ‘ngượng chín mặt’

Trong đoạn video mới đăng tải trên trang cá nhân, hình tượng đầy táo bạo của nữ diễn viên Elly Trần nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

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