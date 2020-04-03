Elly Trần diện váy ngủ mỏng tang, ‘quên’ cả nội y khiến người xem ‘ngượng chín mặt’

Hậu trường 03/04/2020 10:39

Trong đoạn video mới đăng tải trên trang cá nhân, hình tượng đầy táo bạo của nữ diễn viên Elly Trần nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Vốn nổi tiếng là người đẹp gợi cảm nhất nhì showbiz Việt, nữ diễn viên Elly Trần luôn “đốt mắt” khán giả với những bộ ảnh nóng bỏng, quyến rũ. Khoảng thời gian gần đây, Elly Trần ngày càng táo bạo hơn khi liên tục đăng tải ảnh và clip diện váy ngủ khoe vòng 1 ngồn ngộn. Thậm chí, cô nàng không ngại khoe khoảnh khắc bán nude trong phòng tắm đến người hâm mộ.

dien vien elly tran 1
Nữ diễn viên Elly Trần không thiếu những bức ảnh táo bạo dành tặng người hâm mộ - Ảnh: FB

Mới đây, Elly Trần lại “chơi lớn” khi đăng tải đoạn clip diện đầm ngủ mỏng tang lên trang Instagram cá nhân. Trong clip, nữ diễn viên vô tư “thả rông” vòng 1 tạo dáng giữa khu vườn thơ mộng.

dien vien elly tran 2

Elly Trần diện đầm ngủ ‘quên’ cả nội y, lộ phần nhạy cảm nhất của vòng 1 khiến người xem ‘đỏ mặt’ – Ảnh cắt từ clip

dien vien elly tran 3

dien vien elly tran 4

Là mẹ của 2 nhóc tỳ nhưng nữ diễn viên rất chăm chỉ luyện tập để giữ dáng – Ảnh cắt từ clip

Dưới bài đăng của Elly Trần, người hâm mộ đồng loạt để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của cô: “Body chuẩn quá”, “Càng có tuổi sao cứ như 20 thế này chị ơi”, “Vẫn đẹp như hôm nào”, “Tiên nữ giáng trần”…

dien vien elly tran 5

dien vien elly tran 6
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: IG

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng cách ăn mặc của nữ diễn viên quá phản cảm: “Lộ kìa, tởm quá”, “Chị không mặc áo ngực luôn à”, “Tiết chế chút đi chị ơi”, “Ăn mặc kiểu gì vậy? Phản cảm quá!”… Nhiều khán giả không quên nhắc nhở cô nàng nên tiết chế hơn trong việc khoe thân để tránh gây "nhức mắt".

Hậu ly hôn, Ngọc Lan ngày càng thăng hạng nhan sắc, tự tin khoe body gợi cảm với bikini

Hậu ly hôn, Ngọc Lan ngày càng thăng hạng nhan sắc, tự tin khoe body gợi cảm với bikini

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh đầy nổi loạn với bikini đỏ rực và tóc xanh rêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Elly Trần Elly Trần gợi cảm sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026