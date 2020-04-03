Elly Trần diện váy ngủ mỏng tang, ‘quên’ cả nội y khiến người xem ‘ngượng chín mặt’

Trong đoạn video mới đăng tải trên trang cá nhân, hình tượng đầy táo bạo của nữ diễn viên Elly Trần nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Vốn nổi tiếng là người đẹp gợi cảm nhất nhì showbiz Việt, nữ diễn viên Elly Trần luôn “đốt mắt” khán giả với những bộ ảnh nóng bỏng, quyến rũ. Khoảng thời gian gần đây, Elly Trần ngày càng táo bạo hơn khi liên tục đăng tải ảnh và clip diện váy ngủ khoe vòng 1 ngồn ngộn. Thậm chí, cô nàng không ngại khoe khoảnh khắc bán nude trong phòng tắm đến người hâm mộ.

Nữ diễn viên Elly Trần không thiếu những bức ảnh táo bạo dành tặng người hâm mộ - Ảnh: FB

Mới đây, Elly Trần lại “chơi lớn” khi đăng tải đoạn clip diện đầm ngủ mỏng tang lên trang Instagram cá nhân. Trong clip, nữ diễn viên vô tư “thả rông” vòng 1 tạo dáng giữa khu vườn thơ mộng.

Elly Trần diện đầm ngủ ‘quên’ cả nội y, lộ phần nhạy cảm nhất của vòng 1 khiến người xem ‘đỏ mặt’ – Ảnh cắt từ clip

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Dưới bài đăng của Elly Trần, người hâm mộ đồng loạt để lại những bình luận khen ngợi nhan sắc của cô: “Body chuẩn quá”, “Càng có tuổi sao cứ như 20 thế này chị ơi”, “Vẫn đẹp như hôm nào”, “Tiên nữ giáng trần”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: IG

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cho rằng cách ăn mặc của nữ diễn viên quá phản cảm: “Lộ kìa, tởm quá”, “Chị không mặc áo ngực luôn à”, “Tiết chế chút đi chị ơi”, “Ăn mặc kiểu gì vậy? Phản cảm quá!”… Nhiều khán giả không quên nhắc nhở cô nàng nên tiết chế hơn trong việc khoe thân để tránh gây "nhức mắt".

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