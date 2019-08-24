Hiếm lắm mới khoe ảnh diện bikini, Quỳnh Nga 'Về nhà đi con' khiến dân tình 'bỏng mắt' vì quá sexy

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Quỳnh Nga diện bikini gợi cảm, khoe thân hình nuột nà trước ống kính. Cô nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng.
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Sau thành công của vai "Nhã" phim Về nhà đi con, diễn viên Quỳnh Nga nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm của công chúng. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho lần tái xuất màn ảnh nhỏ của cô sau biến cố hôn nhân.
Mới đây, cô nàng gây chú ý khi khoe thân hình chuẩn đến từng centimet trên trang cá nhân. Diện bikini hai mảnh gợi cảm, mỹ nhân phim Về nhà đi con vô tư thả dáng dưới nước khoe trọn đường cong cơ thể sexy trước ống kính.
Cô viết: "Thích!
Người ta nói thích mưa trong khi mở to dù mỗi lần mưa đến
Người ta nói thích nắng trong khi lại tìm chỗ mát đứng mỗi lần nắng lên cao
Người ta nói thích gió trong khi hấp tấp đóng cửa phòng mỗi lần gió lại
Đó là lý do người ta ta sợ những khi có ai đó nói yêu mình
Mình nói mình thích đi bơi, là nói thật. Vì sẽ có mấy tấm hình đăng Facebook".
Ở tuổi 31, diễn viên Quỳnh Nga khiến người hâm mộ trầm trồ, xuýt xoa bởi vóc dáng bốc lửa không kém gái đôi mươi. Dưới phần bình luận, cô nàng nhận được "cơn mưa" lời khen.
Sau 4 năm tạm rời xa làng giải trí Việt, mỹ nhân sinh năm 1988 vừa trở lại một cách ấn tượng khi tham gia bộ phim đình đám Về nhà đi con. Hóa thân vào vai phản diện, Quỳnh Nga để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng bởi lối diễn xuất đỉnh cao cùng nhan sắc ngày càng rạng rỡ hậu ly hôn.