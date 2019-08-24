Hiếm lắm mới khoe ảnh diện bikini, Quỳnh Nga 'Về nhà đi con' khiến dân tình 'bỏng mắt' vì quá sexy

Hậu trường 24/08/2019 11:17

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Quỳnh Nga diện bikini gợi cảm, khoe thân hình nuột nà trước ống kính. Cô nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng.

Sau thành công của vai "Nhã" phim Về nhà đi con, diễn viên Quỳnh Nga nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm của công chúng. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho lần tái xuất màn ảnh nhỏ của cô sau biến cố hôn nhân.

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Quỳnh Nga vừa chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với người mẫu Doãn Tuấn - Ảnh: FB

Mới đây, cô nàng gây chú ý khi khoe thân hình chuẩn đến từng centimet trên trang cá nhân. Diện bikini hai mảnh gợi cảm, mỹ nhân phim Về nhà đi con vô tư thả dáng dưới nước khoe trọn đường cong cơ thể sexy trước ống kính.

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Ngày tái xuất, nữ diễn viên khiến người hâm mộ 'ngẩn ngơ' bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình nuột nà khó cưỡng - Ảnh: FB
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Diện bikini gợi cảm, cô nàng khoe trọn đường cong cơ thể săn chắc, làn da trắng ngần nuột nà - Ảnh: FB

Cô viết: "Thích!

Người ta nói thích mưa trong khi mở to dù mỗi lần mưa đến

Người ta nói thích nắng trong khi lại tìm chỗ mát đứng mỗi lần nắng lên cao

Người ta nói thích gió trong khi hấp tấp đóng cửa phòng mỗi lần gió lại

Đó là lý do người ta ta sợ những khi có ai đó nói yêu mình

Mình nói mình thích đi bơi, là nói thật. Vì sẽ có mấy tấm hình đăng Facebook".

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Sau khi hôn nhân 'gãy gánh giữa đường', cô dành thời gian yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh: FB

Ở tuổi 31, diễn viên Quỳnh Nga khiến người hâm mộ trầm trồ, xuýt xoa bởi vóc dáng bốc lửa không kém gái đôi mươi. Dưới phần bình luận, cô nàng nhận được "cơn mưa" lời khen.

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Mọi người tấm tắc khen ngợi sắc vóc của nữ diễn viên ở tuổi 31 - Ảnh: FB

Sau 4 năm tạm rời xa làng giải trí Việt, mỹ nhân sinh năm 1988 vừa trở lại một cách ấn tượng khi tham gia bộ phim đình đám Về nhà đi con. Hóa thân vào vai phản diện, Quỳnh Nga để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng bởi lối diễn xuất đỉnh cao cùng nhan sắc ngày càng rạng rỡ hậu ly hôn.

"Tiểu tam" Quỳnh Nga triết lý sâu cay về hôn nhân đẹp như mơ tan vỡ, dân mạng nói gì?

"Tiểu tam" Quỳnh Nga triết lý sâu cay về hôn nhân đẹp như mơ tan vỡ, dân mạng nói gì?

"Ngôn tình luôn có hạn sử dụng"; "Cuộc sống thực tại chẳng giống chút nào đâu"...là những chia sẻ của Quỳnh Nga thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Quỳnh Nga Về nhà đi con

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