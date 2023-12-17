Duy Phương tuổi xế chiều vẫn bị phận nghèo 'đeo bám', muốn an nhàn bên vợ con song mãi không thành hiện thực

Duy Phương từng là diễn viên hài nổi tiếng ở thập niên 1990. Sở hữu lối diễn xuất có duyên nhưng đời tư của ông có nhiều biến động và thăng trầm. Những năm gần đây, Duy Phương ít tham gia hoạt động biểu diễn, ông chủ yếu dành thời gian cho gia đình và buôn bán nhỏ, quay YouTube kiếm thêm nhập trang trải cuộc sống.

Trong những lúc khốn cùng, Duy Phương có niềm an ủi khi vẫn còn gia đình làm điểm tựa. Chị Thơm - người vợ hiện tại thường xuyên động viên ông không được bỏ cuộc. Nam nghệ sĩ biết ơn bà xã đã đến và ở lại cùng đồng cam cộng khổ với mình suốt bao nhiêu năm qua.

Xuất hiện trong 1 chương trình mới đây, nam diễn viên cho rằng mỗi người đều phải trải qua những thăng trầm khác nhau từ số phận, công việc, gia đình, tình cảm... "Nói chung có nhiều biến cố xảy đến với tôi. Đối với tôi bây giờ, giàu hay nghèo hay biến cố gì cũng không còn quan trọng bằng tình cảm khán giả dành cho mình. Nhờ đó mà giờ tôi thấy vui với cuộc đời này. Tôi còn vui vì mình có những đứa con kế thừa", ông nói.

Trải lòng về cuộc sống, ông cho biết những năm gần đây show diễn dần ít đi, cuộc sống khó khăn nên phải tìm phương án khác để mưu sinh. Từng có thời gian Duy Phương mở tiệm bán cơm nhưng chẳng được mấy đồng, còn lỗ nặng. "Nấu một ngày 8 - 9 món mà đem lên bán được có mười mấy dĩa cơm. Trời ơi cực lắm mà khó khăn vô cùng. Tôi đi lau từng cái bàn cái ghế, bưng dĩa cơm mà nước mắt lưng tròng. Thấy bán cơm khó khăn quá, tôi bàn với vợ chuyển sang bán bánh bèo... Tôi sợ lỗ không có tiền nên bán bánh bèo, thấy hiệu quả hơn", ông tâm sự.

Nam nghệ sĩ cần mẫn bên xe bánh bèo

Từ khi chuyển sang bán bánh bèo, Duy Phương cho biết thu nhập dần ổn định hơn. Trong căn nhà thuê nhỏ, mỗi ngày ông và vợ thường đổ vài trăm chén bánh bèo rồi đi giao khắp nơi. Nam diễn viên 5X chia sẻ: "Tôi không ngờ được mọi người ủng hộ nhiều đến vậy. Khán giả ở nước ngoài cũng ủng hộ, đặt mua bánh tặng cho bạn bè trong nước rồi nhờ tôi đi giao. Dù chưa hẳn có kinh tế ổn định lắm nhưng tôi vẫn sống được".

Hiện tại, Duy Phương chuyển sang làm YouTuber, bên cạnh đi giao bỏ mối bánh bèo. Nam diễn viên cho biết ban đầu một số YouTuber đến nhà chơi, thấy ông vất vả nên chỉ dẫn cách quay phim, dựng phim để làm YouTube. Ông khoe nhờ sự ủng hộ của khán giả, kênh YouTube của mình đã được nhận nút bạc, nhờ đó giúp ông kiếm được tiền hằng tháng. "Tôi không diễn hài trên đó mà quay những cái thực tế ngoài đời. Có lúc một mình tôi chở bánh bèo đi giao, vừa chạy xe vừa cầm máy quay luôn. Thấy tôi cực quá, mấy đứa con cũng phụ nên đỡ hơn", ông nói thêm.

Ngoài bán bánh, nam danh hài cũng làm thêm Youtube để kiếm thêm thu nhập

Cũng theo nam nghệ sĩ, gần đây, MC Quyền Linh khi đến thăm nhà và ngỏ ý muốn cho mượn một căn nhà ở trung tâm thành phố để ông thuận tiện buôn bán hơn. Nam MC quốc dân còn cho biết sẽ lấy tiền thuê 4 triệu/ tháng để hỗ trợ “đàn anh” có thể trang trải cuộc sống, lo cho con ở tuổi xế chiều, song Duy Phương từ chối.

Duy Phương sinh năm 1953, ông được biết đến là một trong những nghệ sĩ hài nổi đình đám trong thập niên 1990 bên cạnh những cái tên Hồng Tơ, Hồng Vân, Bảo Quốc, Bảo Chung... Duy Phương được xem là một trong những nghệ sĩ đầu tiên mang phong cách hài Nam Bộ lưu diễn và ghi dấu ấn trên khắp cả nước.

Bên cạnh lĩnh vực sân khấu, nam nghệ sĩ còn tham gia hát cải lương, đóng phim điện ảnh, truyền hình như: Tết Tết Tết, Tay chơi miệt vườn... đặc biệt chuỗi chương trình Mưa bụi hay Trong nhà ngoài phố đưa danh hài trở thành cái tên quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ.

Về đời tư, nam nghệ sĩ trải qua 3 đời vợ. Người vợ đầu là nữ diễn viên Hải Lý. Người vợ thứ 2 nghệ sĩ Lê Giang có con chung là Duy Phước và Lê Lộc. Cả 2 ly hôn năm 1999, cũng là thời điểm sự nghiệp của Duy Phương bắt đầu tuột dốc. Một thời gian, ông gặp và kết hôn cùng người vợ hiện tại. Cả 2 xây dựng tổ ấm với 2 người con.