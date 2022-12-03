Cuộc sống đối lập sau 23 năm ly hôn: Duy Phương U70 ở nhà thuê lo ăn từng bữa, Lê Giang kim cương phủ đầy người

Được biết, Lê Giang sau khi chia tay với chồng cũ, nữ danh hài chọn đi bước nữa với chồng Việt kiều và có với nhau một cậu nhóc. Chung sống với nhau không được bao lâu, chuyện tình của cả hai cũng đứt đoạn, nữ danh hài quay trở lại Việt Nam hoạt động nghệ thuật.

Lê Giang - Duy Phương từng là cặp đôi gây chú ý với người hâm mộ ở những thập kỷ trước. Câu chuyện "đường ai nấy đi" của hai nghệ sĩ có giai đoạn từng gây ồn ào trên các phương tiện truyền thông vì màn "đấu tố" nhau chuyện quá khứ khiến giới báo chí tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên sau 23 năm ly hôn, cuộc sống của cả hai có nhiều sự thay đổi trái ngược. Theo đó, Duy Phương từng rơi vào cảnh nợ nần, phải đi ở nhà thuê bán bánh bèo kiếm sống. Trong khi đó Lê Giang sự nghiệp ngày càng thành công, sở hữu nhà xe hàng tỷ đồng, kim cương đeo nặng tay.

Sau nhiều năm cố gắng, Lê Giang đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp khi liên tiếp nhận được nhiều dự án phim lớn. Cô khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh về căn biệt thự trị giá 10 tỷ đồng, xuất hiện trong đám cưới với kim cương đắt đỏ đầy người.

Lê Giang dát toàn kim cương là chuyện không hiếm gặp. (Ảnh: FB Nguyễn Lê Giang)

Lê Giang gây chú ý khi tậu biệt thự sau 23 năm ly hôn chồng cũ. (Ảnh: FB Lê Giang)

Về phía Duy Phương, sau khi chia tay Lê Giang, Duy Phương lập gia đình lần 3 với một người phụ nữ tên Thơm, quê ở An Giang. Hiện tại, cả hai có chung 2 con trai là Duy Thọ (19 tuổi) và Duy Bách (13 tuổi). Có thời điểm nam nghệ sĩ hài mở một quán nhậu, nhưng công việc kinh doanh gặp trở ngại khi đa số khách đến hỏi không có Duy Phương thì đều ra về. Vì vậy, mỗi khi chạy show hay quay phim, anh phải đành nghỉ bán.

Duy Phương tái hôn lần 3, có thêm con trai, lâm cảnh nợ nần vì kinh doanh thua lỗ. (Ảnh: YouTube Danh hài Duy Phương)

Thời hoàng kim, Duy Phương chạy show không kịp nghỉ từ Bắc vào Nam. Danh hài từng chia sẻ mỗi sự kiện, mỗi show diễn ông xuất hiện đều cháy vé, cát-xê thời bấy giờ của ông có thể mua được 7 chỉ vàng. Sau những biến cố, nam danh hài không còn duy trì được ánh hào quang, chủ yếu quay tiểu phẩm cho các đài truyền hình tỉnh, đi hát đám cưới và bán bánh bèo cùng vợ.

Nghệ sĩ Duy Phương bán bánh bèo mưu sinh vì mắc nợ nần. (Ảnh: YouTube Danh hài Duy Phương)

Dù cuộc sống có phần bấp bênh, phải ở nhà thuê và bán bánh bèo kiếm sống nhưng Duy Phương vẫn hạnh phúc với hiện tại. Ông và người vợ thứ 3 sống vui vẻ bên nhau và cùng cố gắng vượt qua những khó khăn.

Về phía các các con của cặp đôi nghệ sĩ, dù Lê Giang và Duy Phương sau khi ly hôn xảy ra nhiều mâu thuẫn và dành lời không hay về nhau nhưng Lê Lộc và Duy Phước vẫn vẫn gắng làm tốt vai trò và báo hiếu cho cả hai. Lê Lộc thường xuyên đến thăm và giúp đỡ ba mình lúc ông gặp khó khăn.

Duy Phương được con gái Lê Lộc đến thăm và cho một số tiền để trả nợ. (Ảnh: YouTube Danh hài Duy Phương)

Hiện tại, sau nhiều năm "đường ai nấy đi", Duy Phương và Lê Giang hiện không giữ được mối quan hệ tốt đẹp sau những lùm xùm về cuộc hôn nhân trong quá khứ. Tuy nhiê, cả Lê Giang và Duy Phương đều có cuộc sống cùng tổ ấm cho riêng mình.