Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên

Hậu trường 05/11/2022 20:14

Không thể phủ nhận rằng ngoại hình mới giúp cho Lê Giang tạo nhiều ấn tượng hơn trong mắt công chúng. Tuy nhiên, hình ảnh Lê Giang với nhan sắc xinh đẹp tự nhiên vẫn để lại thương nhớ.

Nghệ sĩ Lê Giang sinh năm 1972 tại miền Tây Nam bộ. Cô bén duyên với nghệ thuật cải lương từ năm 15 tuổi. Sự nghiệp thăng hoa, giúp Lê Giang hiện tại đang có trong tay khối tài sản khủng. Bên cạnh đó, Lê Giang cũng là nữ nghệ sĩ được biết đến bởi việc “trùng tu” nhan sắc.

Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên - Ảnh 1
Lê Giang trước và sau khi can thiệp phẫu thuật thẫm mỹ. (Ảnh: Facebook Nguyễn Lê Giang)

Để có được ngoại hình trẻ trung ở tuổi 50, Lê Giang đã phải trải qua không ít lần phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, hình ảnh Lê Giang với nhan sắc xinh đẹp tự nhiên vẫn để lại thương nhớ, thuở cô còn là một thiếu nữ và thời điểm hiện tại có rất nhiều sự thay đổi.

Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên - Ảnh 2
Vẻ đẹp phúc hậu của Lê Giang cách đây nhiều năm. (Ảnh: Zing)
Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên - Ảnh 3

Nhan sắc của Lê Giang khi chưa "dao kéo" (Ảnh: Facebook Nguyễn Lê Giang)

Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên - Ảnh 4

Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên. (Ảnh: Facebook Nguyễn Lê Giang)

Lê Giang từng chia sẻ, cô bắt đầu phẫu thuật từ năm 29 tuổi vì kém tự tin về ngoại hình của mình. Ca phẫu thuật đầu tiên là nâng mũi để thay đổi vận mệnh về tiền bạc và tình duyên. Sau đó, Lê Giang "dao kéo" vòng một để có số đo bốc lửa như bây giờ. Chưa dừng lại ở đó, mỗi thời điểm chị lại thực hiện các phương pháp làm đẹp khác nhau như: làm căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler, độn cằm…

Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên - Ảnh 5
Lê Giang hoàn thiện nhan sắc sau nhiều lần "dao kéo" để đẹp lên.(Ảnh: Facebook Nguyễn Lê Giang)
Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên - Ảnh 6
Hậu "trùng tu" nhan sắc ngoại hình Lê Giang trẻ trung so với tuổi thật. ((Ảnh: Facebook Nguyễn Lê Giang)

Thế nhưng Lê Giang chưa hài lòng với nhan sắc hiện tại. Trong chương trình Sau ánh hào quang, Lê Giang tâm sự mỗi khi nhìn thấy điểm không hài lòng lại muốn sửa. "Cứ mỗi lần nhìn vào gương và thấy trên mặt có gì không hài lòng, hoặc gặp điều xui xẻo, tôi lại muốn chỉnh sửa gương mặt của mình" - nữ diễn viên chia sẻ.

Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên - Ảnh 7
Hành trình làm đẹp của Lê Giang khiến nhiều người bất ngờ, chiếc mũi của cô đã phải sửa khoảng 10 lần mới hoàn hảo như hiện tại.(Ảnh: Facebook Nguyễn Lê Giang)

Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên - Ảnh 8

Không thể phủ nhận rằng ngoại hình mới giúp cho Lê Giang tạo nhiều ấn tượng hơn trong mắt công chúng. Cuộc sống Lê Giang có nhiều thay đổi sau khi "dao kéo". Ở tuổi 50, tên tuổi của Lê Giang phất lên như diều gặp gió, nữ diễn viên đang có trong tay khối tài sản khổng lồ. Trong đó, phải kể đến loạt đồ hiệu xịn sò, trang sức đắt đỏ mà nữ diễn viên mang trên người. Bên cạnh đó, cô còn xây nhà lầu khang trang và căn biệt thự sang trọng để cả nhà nghỉ dưỡng.

Hết nghèo khó, Lê Giang gây choáng khi dát toàn đồ hiệu, đeo kim cương theo “lố” có ekip hộ tống mỗi bước chân

Hết nghèo khó, Lê Giang gây choáng khi dát toàn đồ hiệu, đeo kim cương theo “lố” có ekip hộ tống mỗi bước chân

Từng có thời gian vất vả nay Lê Giang đã có cuộc sống sung túc thích xài hàng hiệu mê "chơi" kim cương khiến nhiều người ao ước.

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