Hết nghèo khó, Lê Giang gây choáng khi dát toàn đồ hiệu, đeo kim cương theo “lố” có ekip hộ tống mỗi bước chân

Từng có thời gian vất vả nay Lê Giang đã có cuộc sống sung túc thích xài hàng hiệu mê "chơi" kim cương khiến nhiều người ao ước.
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Thời gian gần đây, nghệ sĩ Lê Giang khiến người hâm mộ bất ngờ khi nhiều lần khoe khéo gia tài đồ sộ tích góp được sau khoảng 3 thập kỷ làm nghệ thuật. Không chỉ sở hữu biệt thự như resort cao cấp trị giá 10 tỷ, Lê Giang còn thường xuyên xuất hiện với nhiều kim cương và phủ toàn đồ hiệu. Mới đây, xuất hiện tại họp báo giới thiệu phim Nhà Bà Nữ của Trấn Thành, nữ diễn viên tiếp tục khiến cộng đồng mạng “hết hồn” khi phủ kim cương theo lố lên người và có nguyên ekip hộ tống vô cùng sang chảnh.
Cụ thể, Lê Giang chiếm spotlight khi diện nguyên bộ cánh màu cam rực rỡ trong sự kiện. Nữ diễn viên gây chú ý với dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ, khán giả ngã ngữa trước độ chịu chơi của Lê Giang khi đeo kim cương theo "lố" khiến ai nấy đều "mồm chữ A miệng chữ O" vì trầm trồ.
Dạo gần đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên ngày càng chuộng khoe những món trang sức lấp lánh, bao gồm cả nhẫn kim cương "khủng" trên tay. Được biết, để có được cuộc sống đủ đầy hơn ai hết, người đẹp từng trải qua quá khứ khó khăn, từng sống vất vả trên đất Mỹ kiếm từng đồng lẻ nhưng nay đã ổn định về mặt tài chính, thậm chí còn xứng danh đại gia trong Vbiz. Nhìn loạt nhẫn kim cương mà người đẹp chịu chi tiền sắm về dân tình cũng đủ thấy cô giàu có ra sao.
Lê Giang khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia khi nhiều lần khoe khéo gia tài đồ sộ bản thân đã tích góp sau quá trình làm việc. Cuộc sống hiện tại của người đẹp rất viên mãn và khiến nhiều người ao ước có được.