Hết nghèo khó, Lê Giang gây choáng khi dát toàn đồ hiệu, đeo kim cương theo “lố” có ekip hộ tống mỗi bước chân

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Lê Giang khiến người hâm mộ bất ngờ khi nhiều lần khoe khéo gia tài đồ sộ tích góp được sau khoảng 3 thập kỷ làm nghệ thuật. Không chỉ sở hữu biệt thự như resort cao cấp trị giá 10 tỷ, Lê Giang còn thường xuyên xuất hiện với nhiều kim cương và phủ toàn đồ hiệu. Mới đây, xuất hiện tại họp báo giới thiệu phim Nhà Bà Nữ của Trấn Thành, nữ diễn viên tiếp tục khiến cộng đồng mạng “hết hồn” khi phủ kim cương theo lố lên người và có nguyên ekip hộ tống vô cùng sang chảnh.

Lên Giang chơi lớn khi phủ kim cương theo "lố" lên người. (Ảnh: YanNews)

Cụ thể, Lê Giang chiếm spotlight khi diện nguyên bộ cánh màu cam rực rỡ trong sự kiện. Nữ diễn viên gây chú ý với dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ, khán giả ngã ngữa trước độ chịu chơi của Lê Giang khi đeo kim cương theo "lố" khiến ai nấy đều "mồm chữ A miệng chữ O" vì trầm trồ.