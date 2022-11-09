Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội: Ngủ dậy thấy đau, người yếu, may mắn được đàn em đưa cấp cứu kịp thời

Lê Giang đã khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng khi đăng tải hình ảnh bị nhập viện.
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Mới đây, vào tối ngày 8/11, Lê Giang bất ngờ chia sẻ hình ảnh bản thân nhập viện ở Hà Nội khiến nhiều khán giả lo lắng. Cụ thể, nữ diễn viên thông tin trên trang cá nhân kèm lời cảm ơn những người em thân thiết đã chăm sóc cho mình, cô viết: "Đi Hà Nội mấy ngày, viếng chùa và lấy hàng, sáng nay ngủ dậy đau quá. Mấy đứa em đưa vô cấp cứu. Cảm thấy người yếu mà lúc nào cũng ráng".
Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhắn nhủ Lê Giang cố gắng vượt qua bệnh tật và giữ gìn sức khỏe. Có lẽ vì trong khoảng thời gian qua, lịch trình của Lê Giang diễn ra khá dày đặc nên việc ảnh hưởng đến sức khỏe là điều không thể tránh khỏi.
Sau 35 năm làm nghề đến thời điểm hiện tại, Lê Giang đang có cho mình một sự nghiệp khá thành công và cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Cô góp mặt trong nhiều vai diễn nổi tiếng, phủ sóng ở hàng loạt gameshow. Với lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên pha chút xéo sắc, đanh đá, Lê Giang luôn gây ấn tượng mạnh với khán giả.