Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội: Ngủ dậy thấy đau, người yếu, may mắn được đàn em đưa cấp cứu kịp thời

Hậu trường 09/11/2022 14:03

Lê Giang đã khiến cộng đồng mạng không khỏi lo lắng khi đăng tải hình ảnh bị nhập viện.

Mới đây, vào tối ngày 8/11, Lê Giang bất ngờ chia sẻ hình ảnh bản thân nhập viện ở Hà Nội khiến nhiều khán giả lo lắng. Cụ thể, nữ diễn viên thông tin trên trang cá nhân kèm lời cảm ơn những người em thân thiết đã chăm sóc cho mình, cô viết: "Đi Hà Nội mấy ngày, viếng chùa và lấy hàng, sáng nay ngủ dậy đau quá. Mấy đứa em đưa vô cấp cứu. Cảm thấy người yếu mà lúc nào cũng ráng". 

Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội: Ngủ dậy thấy đau, người yếu, may mắn được đàn em đưa cấp cứu kịp thời - Ảnh 1

Lê Giang nhập viện bất ngờ tại Hà Nội. (Ảnh: FB Nguyễn Lê Giang)

Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội: Ngủ dậy thấy đau, người yếu, may mắn được đàn em đưa cấp cứu kịp thời - Ảnh 2
Lê Giang cảm thấy người đau yếu, tuy nhiên lúc nào cô cũng ráng sức. Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người. (Ảnh: FB Nguyễn Lê Giang)

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhắn nhủ Lê Giang cố gắng vượt qua bệnh tật và giữ gìn sức khỏe. Có lẽ vì trong khoảng thời gian qua, lịch trình của Lê Giang diễn ra khá dày đặc nên việc ảnh hưởng đến sức khỏe là điều không thể tránh khỏi. 

Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội: Ngủ dậy thấy đau, người yếu, may mắn được đàn em đưa cấp cứu kịp thời - Ảnh 3

Lê Giang đăng tải hình ảnh nhập viện khiến nhiều người lo lắng. (Ảnh: FB Nguyễn Lê Giang)

Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội: Ngủ dậy thấy đau, người yếu, may mắn được đàn em đưa cấp cứu kịp thời - Ảnh 4
Tuổi U50, Lê Giang vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. (Ảnh: FB Nguyễn Lê Giang)
Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội: Ngủ dậy thấy đau, người yếu, may mắn được đàn em đưa cấp cứu kịp thời - Ảnh 5
Lê Giang là một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô đã sở hữu một khối tài sản khủng. (Ảnh: FB Nguyễn Lê Giang)

Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội: Ngủ dậy thấy đau, người yếu, may mắn được đàn em đưa cấp cứu kịp thời - Ảnh 6

Sau 35 năm làm nghề đến thời điểm hiện tại, Lê Giang đang có cho mình một sự nghiệp khá thành công và cuộc sống đáng ngưỡng mộCô góp mặt trong nhiều vai diễn nổi tiếng, phủ sóng ở hàng loạt gameshow. Với lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên pha chút xéo sắc, đanh đá, Lê Giang luôn gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên

Lê Giang trước và sau khi “trùng tu” nhan sắc: Sửa mũi khoảng 10 lần, khán giả tiếc hùi hụi nét phúc hậu tự nhiên

Không thể phủ nhận rằng ngoại hình mới giúp cho Lê Giang tạo nhiều ấn tượng hơn trong mắt công chúng. Tuy nhiên, hình ảnh Lê Giang với nhan sắc xinh đẹp tự nhiên vẫn để lại thương nhớ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Giang Lê Giang đột ngột nhập viện tại Hà Nội cấp cứu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 29 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh