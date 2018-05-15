Giữa lúc dư luận đang đổ dồn sự quan tâm về nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn khi bị băng trộm xe SH tấn công, Duy Mạnh kể lại câu chuyện trước đây của mình để cảnh tỉnh cư dân mạng.

Tối 13/5, một vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn và một băng trộm xe máy SH đã gây rúng động dư luận. Sự việc đau lòng trên cướp đi sinh mạng của 2 hiệp sĩ trẻ tuổi cùng một dân thường, 3 người khác bị thương nặng, trong đó trưởng nhóm hiệp sĩ là ông Trần văn Hoàng rơi vào trạng thái nguy kịch. Trước thông tin này, rất nhiều sao Việt vô cùng xót xa trước sự hy sinh quả cảm của những chiến sĩ trẻ tuổi. Tuy nhiên, riêng Duy Mạnh lại có suy nghĩ khá khác biệt so với số đông. Anh cho rằng các hiệp sĩ nên tập trung kiếm tiền lo cho gia đình thay vì liều mình bắt cướp, bởi con cái họ cần bố chứ không cần những bằng khen.

Duy Mạnh không ủng hộ việc làm liều lĩnh của các hiệp sĩ đường phố - Ảnh: FBNV "Nếu không có các anh hiệp sĩ nhảy vào bắt thằng cướp SH, thì thằng chủ xe chỉ bị mất chiếc SH. Mai nó vẫn có thể mua chiếc xe khác, hoặc hôm sau bọn cướp cho nó chuộc lại xe với giá 1 nửa. Còn các anh hiệp sĩ tay không nhảy vào bắt nó, rồi để nó đâm chết 3 mạng người, bị thương 2 người. Thì theo mọi người thấy chọn cách nào là tốt nhất, trả lời thử xem nào?" Duy Mạnh bày tỏ quan điểm. Duy Mạnh kể lại câu chuyện bắt cướp của mình để cảnh tỉnh cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV Mới đây, Duy Mạnh tiếp tục kể lại câu chuyện từng đuổi bắt cướp 15 trước để cảnh tỉnh cộng đồng mạng. Giọng ca Kiếp đỏ đen nhớ lại lần truy bắt một thanh niên giật dây chuyền giữa đường và bị tên cướp này dọa cho toát mồ hôi. Kể từ lần đó, nam ca sĩ thề sẽ để của đi thay người nếu gặp trường hợp tương tự.

"Cách đây gần 15 năm anh đi ngoài đường, và nhìn thấy 2 thằng cướp giật dây chuyền rồi bị ngã xe lăn quay ra đường. Mọi người hô hào bắt cướp... thế là anh cũng nghĩ mình là 1 anh hùng giống trong film, chắc có lẽ vì xem film tàu nhiều rồi bị nhiễm film. Nên cũng nhảy xuống vớ 1 viên gạch và đuổi theo 1 trong 2 tên cướp như trong film. Anh đuổi theo tên cướp vào trong 1 con hẻm vắng. Đột nhiên thằng cướp đó quay lại, và rút ra 1 con dao lê 3 cạnh nhìn sáng loáng đẹp như 1 bức tranh, rồi nói rất nhẹ nhàng và sắc lạnh.. cụ... 'Mày thích chết hả..? Bố xiên chết ... nhà mày bây giờ...!'. Ối giời ơi...! thế là người anh nó nhũn ra, 2 hàm răng thì nghiến chặt ... mở được mồm, chân thì run lập cập... còn viên gạch cầm trên tay thì rớt xuống đất lúc nào ... biết. Lững thững quay lại chỗ lúc nãy tìm xe máy. Tìm được xe máy, nhưng mất cái túi xách treo ở xe có 1 ít tiền bên trong. Thế là từ đó trở đi anh thề ... bao giờ dám bắt cướp nữa. Vì cuộc sống thực tế ngoài đời nó khác trong film hoàn toàn các chú ạ!", Duy Mạnh kể lại. Duy Mạnh cho rằng việc bắt cướp là cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất nên để của đi thay người - Ảnh: FBNV

Duy Mạnh lên tiếng vụ 2 hiệp sĩ tử nạn: ‘Con cái của các anh đâu cần bằng khen? Các cháu cần có bố cơ mà!’ Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ lên tiếng về vụ 2 hiệp sĩ tử vong và 3 hiệp sĩ khác bị thương khi truy bắt nhóm đối tượng trộm xe SH tại Sài Gòn gây chấn động vào tối qua (13/5).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duy-manh-run-lay-bay-ke-chuyen-bat-cuop-15-nam-truoc-ngoai-doi-no-khac-trong-phim-cac-chu-a-282716.html