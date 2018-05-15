Duy Mạnh run lẩy bẩy kể chuyện bắt cướp 15 năm trước: 'Ngoài đời nó khác trong phim các chú ạ!'

Hậu trường 15/05/2018 13:22

Giữa lúc dư luận đang đổ dồn sự quan tâm về nhóm hiệp sĩ đường phố gặp nạn khi bị băng trộm xe SH tấn công, Duy Mạnh kể lại câu chuyện trước đây của mình để cảnh tỉnh cư dân mạng.

Tối 13/5, một vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn và một băng trộm xe máy SH đã gây rúng động dư luận. Sự việc đau lòng trên cướp đi sinh mạng của 2 hiệp sĩ trẻ tuổi cùng một dân thường, 3 người khác bị thương nặng, trong đó trưởng nhóm hiệp sĩ là ông Trần văn Hoàng rơi vào trạng thái nguy kịch.

Trước thông tin này, rất nhiều sao Việt vô cùng xót xa trước sự hy sinh quả cảm của những chiến sĩ trẻ tuổi. Tuy nhiên, riêng Duy Mạnh lại có suy nghĩ khá khác biệt so với số đông. Anh cho rằng các hiệp sĩ nên tập trung kiếm tiền lo cho gia đình thay vì liều mình bắt cướp, bởi con cái họ cần bố chứ không cần những bằng khen.

Duy Mạnh run lẩy bẩy kể chuyện bắt cướp 15 năm trước: 'Ngoài đời nó khác trong phim các chú ạ!' - Ảnh 1
Duy Mạnh không ủng hộ việc làm liều lĩnh của các hiệp sĩ đường phố - Ảnh: FBNV

"Nếu không có các anh hiệp sĩ nhảy vào bắt thằng cướp SH, thì thằng chủ xe chỉ bị mất chiếc SH. Mai nó vẫn có thể mua chiếc xe khác, hoặc hôm sau bọn cướp cho nó chuộc lại xe với giá 1 nửa. Còn các anh hiệp sĩ tay không nhảy vào bắt nó, rồi để nó đâm chết 3 mạng người, bị thương 2 người. Thì theo mọi người thấy chọn cách nào là tốt nhất, trả lời thử xem nào?" Duy Mạnh bày tỏ quan điểm.

Duy Mạnh run lẩy bẩy kể chuyện bắt cướp 15 năm trước: 'Ngoài đời nó khác trong phim các chú ạ!' - Ảnh 2
Duy Mạnh kể lại câu chuyện bắt cướp của mình để cảnh tỉnh cộng đồng mạng - Ảnh: FBNV

Mới đây, Duy Mạnh tiếp tục kể lại câu chuyện từng đuổi bắt cướp 15 trước để cảnh tỉnh cộng đồng mạng. Giọng ca Kiếp đỏ đen nhớ lại lần truy bắt một thanh niên giật dây chuyền giữa đường và bị tên cướp này dọa cho toát mồ hôi. Kể từ lần đó, nam ca sĩ thề sẽ để của đi thay người nếu gặp trường hợp tương tự.

"Cách đây gần 15 năm anh đi ngoài đường, và nhìn thấy 2 thằng cướp giật dây chuyền rồi bị ngã xe lăn quay ra đường. Mọi người hô hào bắt cướp... thế là anh cũng nghĩ mình là 1 anh hùng giống trong film, chắc có lẽ vì xem film tàu nhiều rồi bị nhiễm film. Nên cũng nhảy xuống vớ 1 viên gạch và đuổi theo 1 trong 2 tên cướp như trong film.

Anh đuổi theo tên cướp vào trong 1 con hẻm vắng. Đột nhiên thằng cướp đó quay lại, và rút ra 1 con dao lê 3 cạnh nhìn sáng loáng đẹp như 1 bức tranh, rồi nói rất nhẹ nhàng và sắc lạnh.. cụ... 'Mày thích chết hả..? Bố xiên chết ... nhà mày bây giờ...!'. Ối giời ơi...! thế là người anh nó nhũn ra, 2 hàm răng thì nghiến chặt ... mở được mồm, chân thì run lập cập... còn viên gạch cầm trên tay thì rớt xuống đất lúc nào ... biết. Lững thững quay lại chỗ lúc nãy tìm xe máy. Tìm được xe máy, nhưng mất cái túi xách treo ở xe có 1 ít tiền bên trong. Thế là từ đó trở đi anh thề ... bao giờ dám bắt cướp nữa. Vì cuộc sống thực tế ngoài đời nó khác trong film hoàn toàn các chú ạ!", Duy Mạnh kể lại.

Duy Mạnh run lẩy bẩy kể chuyện bắt cướp 15 năm trước: 'Ngoài đời nó khác trong phim các chú ạ!' - Ảnh 3
Duy Mạnh run lẩy bẩy kể chuyện bắt cướp 15 năm trước: 'Ngoài đời nó khác trong phim các chú ạ!' - Ảnh 4
Duy Mạnh cho rằng việc bắt cướp là cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất nên để của đi thay người - Ảnh: FBNV
Duy Mạnh lên tiếng vụ 2 hiệp sĩ tử nạn: ‘Con cái của các anh đâu cần bằng khen? Các cháu cần có bố cơ mà!’

Duy Mạnh lên tiếng vụ 2 hiệp sĩ tử nạn: ‘Con cái của các anh đâu cần bằng khen? Các cháu cần có bố cơ mà!’

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ lên tiếng về vụ 2 hiệp sĩ tử vong và 3 hiệp sĩ khác bị thương khi truy bắt nhóm đối tượng trộm xe SH tại Sài Gòn gây chấn động vào tối qua (13/5).

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Mạnh nhóm hiệp sĩ bị đâm chết 2 hiệp sĩ đường phố bị đâm chết Duy Mạnh lên tiếng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42