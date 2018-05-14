Duy Mạnh lên tiếng vụ 2 hiệp sĩ tử nạn: ‘Con cái của các anh đâu cần bằng khen? Các cháu cần có bố cơ mà!’

Hậu trường 14/05/2018 17:22

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ lên tiếng về vụ 2 hiệp sĩ tử vong và 3 hiệp sĩ khác bị thương khi truy bắt nhóm đối tượng trộm xe SH tại Sài Gòn gây chấn động vào tối qua (13/5).

Vụ 2 hiệp sĩ tử nạn và 3 hiệp sĩ bị thương khi truy cản băng trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. HCM tối qua gây rúng động dư luận cả nước. Thông tin về vụ việc được lan truyền một cách chóng mặt trên các mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng. Không chỉ người dân mà nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự thương tiếc trước sự hi sinh của các hiệp sĩ và gọi các anh là những người hùng.

Duy Mạnh lên tiếng vụ 2 hiệp sĩ tử nạn: ‘Con cái của các anh đâu cần bằng khen? Các cháu cần có bố cơ mà!’ - Ảnh 1
Hiện trường vụ 2 hiệp sĩ bị đâm chết - Ảnh: Internet

Mới đây ca sĩ Duy Mạnh cũng đã chia sẻ quan điểm cá nhân về sự việc khi được một Facebooker hỏi: “Anh Mạnh nghĩ thế nào về việc mấy hiệp sĩ đường phố Sài Gòn bị mất mạng?”.

Duy Mạnh lên tiếng vụ 2 hiệp sĩ tử nạn: ‘Con cái của các anh đâu cần bằng khen? Các cháu cần có bố cơ mà!’ - Ảnh 2
Duy Mạnh cho rằng các hiệp sĩ nên làm kiếm tiền nuôi gia đình còn việc bắt cướp hãy để cho công an - Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, giọng ca Kiếp đỏ đen đã vào trả lời: “Theo anh nghĩ mấy anh hiệp sĩ, tốt nhất là đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Cướp giật để chính quyền lo. Vì hiệp sĩ tự đứng ra tổ chức bắt cướp, có được luật pháp chính quyền cho phép sử dụng công cụ hỗ trợ, hay vũ khí để bắt cướp hoặc tự vệ đâu? Tay không bắt cướp thực sự là quá nguy hiểm! Tự ý dùng vũ khí mà đâm thằng cướp chết vẫn đi tù như thường. Mà bị cướp đâm chết chỉ có thiệt. Thằng nào có tài sản không biết giữ, mất thì mặc kệ nó. Tài sản không quý bằng tính mạng con người. Thằng nào mất tài sản thì đi mà báo công an!”.

Câu trả lời thẳng thắn và chân thực của Duy Mạnh nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình của dân mạng. Tuy nhiên, một số người có quan điểm trái chiều.

Duy Mạnh lên tiếng vụ 2 hiệp sĩ tử nạn: ‘Con cái của các anh đâu cần bằng khen? Các cháu cần có bố cơ mà!’ - Ảnh 3
Duy Mạnh tiếp tục nêu lên quan điểm của mình về vụ việc - Ảnh: FBNV

Facebooker Duy Cường viết: “Anh Mạnh nói rất đúng. Nhưng xét một khía cạnh khác em nghĩ những người hiệp sĩ này họ làm vì đam mê, vì muốn là những người trừ gian diệt ác, đứng lên bảo vệ chính nghĩa, giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, những người yếu đuối hơn mình. Họ làm việc đó họ sẽ cảm thấy cuộc đời mình không uổng phí, có ý nghĩa hơn. Họ cũng đã xác định là sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm thậm chí phải mất đi mạng sống của mình... nhưng họ vẫn làm… Nếu không phải là 1 chiếc xe SH mà chỉ là một cái túi xách hay cái điện thoại họ cũng sẽ đứng lên bảo vệ thôi".

Trước câu trả lời này, Duy Mạnh lập tức phản bác: “Thế bị chết chỉ vì 1 thằng trộm cái xe SH có uổng phí không!? Em nói nghe sao hay thế...? Thế sao em không đi làm hiệp sĩ giống các anh ý đi…! Con cái của các anh hiệp sĩ đó đâu có cần bằng khen? Các cháu ý cần có bố cơ mà!”.

Duy Mạnh lên tiếng vụ 2 hiệp sĩ tử nạn: ‘Con cái của các anh đâu cần bằng khen? Các cháu cần có bố cơ mà!’ - Ảnh 4
Trước đó, ca sĩ Duy Mạnh cũng có không ít phát ngôn gây xôn xao dư luận - Ảnh: FBNV
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Duy Mạnh phản ứng sốc khi dân mạng gợi ý kết thông gia với Tuấn Hưng

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