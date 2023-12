"Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021" - thông báo nêu rõ.

"Vừa rồi Công an TPHCM kết luật anh Hoài Linh không có dấu hiệu ăn chặn từ thiện. Thế là có một số chú nghệ sĩ lại tỏ ra hả hê như mở cờ trong bụng và trách ngược cộng đồng!... Tớ thông não cho các chú hiểu nè. Sau khi anh Hoài Linh bị cộng động mạng soi ra vẫn đang giữ số tiền 14 tỷ trong tài khoản 6-7 tháng mà vẫn chưa hề chuyển tiền cứu trợ cho bà con miền Trung, thế là anh ý bị CĐM chửi rủa. Anh ấy đã phải vội vàng giải ngân và nhờ Mặt Trận Tổ Quốc chuyển gấp số tiền đó tới bà con miền trung ngay lúc đó. Đó là kế ve sầu thoát xác. Vì lúc đó vẫn chưa có đơn tố cáo gửi lên Công an về việc ăn chặn tiền từ thiện. Nên MTTQ đã giúp anh Hoài Linh gửi số tiền đó đến bà con kịp thời. Chính vì lý do đó nên anh Hoài Linh đã rất may mắn không bị vướng vào vòng pháp luật.

Nếu như số tiền đó mà không giải ngân kịp ngay lúc đó. Mà có một số đơn tố cáo gửi đến Công an trước lúc anh Hoài Linh gửi số tiền đó ra miền Trung, chắc chắn tài khoản bị phong toả và Công an sẽ vào điều tra. Thì lúc đó chắc chắn anh Hoài Linh sẽ vướng vào pháp luật và vớ vẩn là tù...".

Duy Mạnh phân tích các chi tiết để khẳng định Hoài Linh vẫn là người dối trá - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài đăng, Duy Mạnh không chỉ mỉa mai Hoài Linh mà còn công kích những người bênh vực nam danh hài là "kém hiểu biết". Họ cố tình chọc giận cộng đồng mạng bằng những dòng trạng thái chúc mừng Hoài Linh.

Đây không phải lần đầu tiên ca sĩ Duy Mạnh có pha "cà khịa" Hoài Linh cực nặng. Cụ thể, trước đó, khi một cư dân mạng hỏi rằng: "Rồi báo chí lên nói và VTV đã có kết luận từ bộ công an là không có ăn chặn từ nghệ sĩ Hoài Linh rồi kìa chú. Sao nghe nói chú hùa theo CEO chửi nghệ sĩ rồi chú".

Duy Mạnh không ngại đáp trả antifan vào bình luận bênh vực Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Trước dòng bình luận này, Duy Mạnh cũng không ngại ngần đáp lại và tranh thủ đá đểu đồng nghiệp của mình rằng: "Cầm tiền cất đi 6 tháng đến khi bị phát hiện mới trả lại. Đó là sự thiếu trung thực. Khi trả lại và nhờ mạnh thường quân chuyển đến người dân. Về tội luật pháp thì không có tội. Nhưng không trung thực thì mất nghiệp còn gì nữa hả?"