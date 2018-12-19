Dương Yến Ngọc bất ngờ phát hiện mình là chị gái thất lạc 40 năm của H’Hen Niê

Mới đây, Dương Yến Ngọc thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng với dòng chia sẻ đầy hài hước trên trang Facebook cá nhân. Chân dài này tự nhận là chị thất lạc của Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 H’Hen Niê.

"H’Hen Niê ơi, chị là người chị thất lạc 40 năm của em đây. Chúng mình nhận nhau nhé, vui vẻ sum vầy 1 nhà có nhau. Chị hứa sẽ chăm lo cho cuộc sống của em. Không bỏ bê em nữa đâu. Ông trời đưa đẩy cho em đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, chị xem tivi mới tìm thấy em. Chúng ta không cần thử ADN đâu em nhé, tốn kém tiền bạc lắm. Chị khẳng định luôn chúng mình là chị em rồi đấy. Chị mừng quá em à. Cám ơn ông trời. Gia đình nhà mình có 2 người đều nổi tiếng là nhất đấy", Dương Yến Ngọc chia sẻ một cách hài hước.