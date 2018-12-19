Dương Yến Ngọc bất ngờ phát hiện mình là chị gái thất lạc 40 năm của H’Hen Niê

Người mẫu Dương Yến Ngọc khiến cư dân mạng bật cười vì hài hước khẳng định mình là người chị thất lạc 40 năm của H’Hen Niê.
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Mới đây, Dương Yến Ngọc thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng với dòng chia sẻ đầy hài hước trên trang Facebook cá nhân. Chân dài này tự nhận là chị thất lạc của Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 H’Hen Niê.
"H’Hen Niê ơi, chị là người chị thất lạc 40 năm của em đây. Chúng mình nhận nhau nhé, vui vẻ sum vầy 1 nhà có nhau. Chị hứa sẽ chăm lo cho cuộc sống của em. Không bỏ bê em nữa đâu. Ông trời đưa đẩy cho em đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, chị xem tivi mới tìm thấy em. Chúng ta không cần thử ADN đâu em nhé, tốn kém tiền bạc lắm. Chị khẳng định luôn chúng mình là chị em rồi đấy. Chị mừng quá em à. Cám ơn ông trời. Gia đình nhà mình có 2 người đều nổi tiếng là nhất đấy", Dương Yến Ngọc chia sẻ một cách hài hước.
Chân dài này còn khẳng định không cần xét nghiệm ADN vì cô chắc chắn mình chính là người chị thất lạc của H'Hen Niê khi xem đàn em trình diễn tại chung kết Miss Universe 2018. Chưa hết, Dương Yến Ngọc còn hứa sẽ chăm sóc "em gái" tài năng thật tốt khi đoàn tụ.
Ngoài ra, cô nàng còn “lầy lội” khi ghép ảnh thời trẻ của chính mình bên cạnh Hoa hậu H’Hen Niê để so sánh. Dù biết Dương Yến Ngọc chỉ đùa vui vì yêu mến H'Hen Niê nhưng cư dân mạng cũng tỏ ra khá thích thú với sự vui tính của cô. Nhiều ý kiến nhận xét hai người đẹp khá giống nhau, đặc biệt là ánh mắt và gương mặt rạng rỡ.