Được tha thứ khi lộ ảnh nóng với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh lặng lẽ về nhà làm điều này với vợ

Dường như mọi sóng gió đã tạm lắng xuống trong gia đình nhỏ của Bình Minh - Anh Thơ. Họ thường xuyên chia sẻ ảnh sum vậy bên nhau sau ồn ào nam diễn viên lộ ảnh thân mật với Trương Quỳnh Anh nửa tháng trước.

Cách đây vài tuần, Bình Minh bị nhiều người nghi ngờ là không chung thủy với vợ khi những hình ảnh thân thiết giữa anh và Trương Quỳnh Anh bị chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Mặc dù nam MC phân trần trên báo chí rằng đó chỉ là những hình ảnh hậu trường khi quay phim Thề không gục ngã, thế nhưng khán giả vẫn một mực cho rằng anh đã nói dối.

Dựa vào những chi tiết như chiếc áo mà Bình Minh mặc trên người hay sự thân thiết quá mức của cả hai, hầu như không mấy ai tin mối quan hệ giữa họ là hoàn toàn trong sáng.

Trước thông tin trên, bà xã nam diễn viên bình tĩnh đến mức khó tin. Anh Thơ không những không ghen tuông hay trách móc chồng, ngược lại cô còn đứng ra bảo vệ Bình Minh giữa tâm bão dư luận.

Bình Minh tích cực chia sẻ ảnh thân mật bên vợ sau ồn ào với Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Sau sóng gió, Bình Minh - Anh Thơ càng trân trọng hạnh phúc gia đình. Ảnh: Internet

Khi sóng gió đi qua, gia đình nhỏ của Bình Minh - Anh Thơ dường như càng hạnh phúc hơn. Cặp vợ chồng tích cực xuất hiện tình tứ bên nhau khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Về phía Bình Minh, anh chăm chỉ nói lời ngọt ngào với Anh Thơ và trân trọng tình cảm gia đình nhiều hơn trước.

"Trời lành lạnh rủ cô bạn cùng nhà đi ăn ốc uống ly bia là nhất" - Bình Minh bình luận vào bức ảnh đang ôm Anh Thơ trước giờ đi hẹn hò.

Cách cư xử của Anh Thơ trước nghi án chồng ngoại tình khiến nhiều người nể phục - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-tha-thu-khi-lo-anh-nong-voi-truong-quynh-anh-binh-minh-lang-le-ve-nha-lam-dieu-nay-voi-vo-263519.html