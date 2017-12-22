Được tha thứ khi lộ ảnh nóng với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh lặng lẽ về nhà làm điều này với vợ

Hậu trường 22/12/2017 10:54

Dường như mọi sóng gió đã tạm lắng xuống trong gia đình nhỏ của Bình Minh - Anh Thơ. Họ thường xuyên chia sẻ ảnh sum vậy bên nhau sau ồn ào nam diễn viên lộ ảnh thân mật với Trương Quỳnh Anh nửa tháng trước.

Cách đây vài tuần, Bình Minh bị nhiều người nghi ngờ là không chung thủy với vợ khi những hình ảnh thân thiết giữa anh và Trương Quỳnh Anh bị chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Mặc dù nam MC phân trần trên báo chí rằng đó chỉ là những hình ảnh hậu trường khi quay phim Thề không gục ngã, thế nhưng khán giả vẫn một mực cho rằng anh đã nói dối.

Dựa vào những chi tiết như chiếc áo mà Bình Minh mặc trên người hay sự thân thiết quá mức của cả hai, hầu như không mấy ai tin mối quan hệ giữa họ là hoàn toàn trong sáng.

Trước thông tin trên, bà xã nam diễn viên bình tĩnh đến mức khó tin. Anh Thơ không những không ghen tuông hay trách móc chồng, ngược lại cô còn đứng ra bảo vệ Bình Minh giữa tâm bão dư luận.

Được tha thứ khi lộ ảnh nóng với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh lặng lẽ về nhà làm điều này với vợ - Ảnh 1

Bình Minh tích cực chia sẻ ảnh thân mật bên vợ sau ồn ào với Trương Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Được tha thứ khi lộ ảnh nóng với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh lặng lẽ về nhà làm điều này với vợ - Ảnh 2

Sau sóng gió, Bình Minh - Anh Thơ càng trân trọng hạnh phúc gia đình. Ảnh: Internet

Khi sóng gió đi qua, gia đình nhỏ của Bình Minh - Anh Thơ dường như càng hạnh phúc hơn. Cặp vợ chồng tích cực xuất hiện tình tứ bên nhau khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Về phía Bình Minh, anh chăm chỉ nói lời ngọt ngào với Anh Thơ và trân trọng tình cảm gia đình nhiều hơn trước.

"Trời lành lạnh rủ cô bạn cùng nhà đi ăn ốc uống ly bia là nhất" - Bình Minh bình luận vào bức ảnh đang ôm Anh Thơ trước giờ đi hẹn hò.

Được tha thứ khi lộ ảnh nóng với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh lặng lẽ về nhà làm điều này với vợ - Ảnh 3

Cách cư xử của Anh Thơ trước nghi án chồng ngoại tình khiến nhiều người nể phục - Ảnh: Internet

Sau ồn ào ảnh nóng của chồng và Trương Quỳnh Anh, bà xã Bình Minh lên tiếng: 'Hạ bệ người khác để nâng bản thân mình lên là quá sai'

Sau ồn ào ảnh nóng của chồng và Trương Quỳnh Anh, bà xã Bình Minh lên tiếng: 'Hạ bệ người khác để nâng bản thân mình lên là quá sai'

Sau vụ ồn ào ảnh nóng của chồng với Trương Quỳnh Anh, bà xã Bình Minh bất ngờ chia sẻ về quan điểm sống trên trang cá nhân.

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