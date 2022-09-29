Được chồng cưng chiều nhưng Nhã Phương vẫn sớm lộ dấu hiệu 'lão hóa' khó tránh khỏi

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn dành lời khen cho bà xã Trường Giang về nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn.

Từ ngày vượt qua sóng gió để chính thức về chung một nhà, trong mắt Trường Giang dường như chỉ có vợ. "Vợ tôi không biết nấu ăn..."; "Nhờ tôi nấu ăn, lựa chọn thực phẩm, món ăn nên vợ tôi ăn nhiều cũng không sợ mập"; "Vợ tôi luôn ảo tưởng về cân nặng"..., là những gì Trường Giang nói về Nhã Phương. Anh biến Nhã Phương thành công chúa giữa đời thực. Mới đây tại một sự kiện đã bị một "đàn chị" thân thiết vô tình phát hiện dấu hiệu lão hóa. Cụ thể Nhã Phương trong lúc ngồi chờ đợi đã bị người chị này phát hiện tóc bạc. Người này hài hước vừa nói vừa nhổ tóc bạc cho bà xã Trường Giang: "Tóc bạc nhe mọi người, sướng như Nhã Phương mà còn có tóc bạc thì chị em mình khá gì đâu".

Nhã Phương được phát hiện có tóc bạc. Ảnh: Chụp màn hình Được biết nguyên nhân khiến Nhã Phương có tóc bạc là do cô "mới xa dầu gội ít ngày". Đáp lời, người chị này cũng hài hước trêu chọc: "Đây là bạc tóc vì không biết tiền tiêu như thế nào cho hết". Ngay lập tức Nhã Phương đã biện minh, cho rằng bản thân mình nghèo lắm: "Đâu ra chị, đâu có đâu, em nghèo lắm. Chồng ơi chết rồi tóc bạc chồng ơi, bơm tiếp, bơm tiếp".

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người khá bất ngờ khi Nhã Phương đã có tóc bạc sớm, đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến Trường Giang về chuyện phải chăm sóc bà xã tốt hôn: "Không ngờ Nhã Phương mà cũng có tóc bạc nữa cơ à!"; "Trường Giang chăm tốt mà còn có tóc bạc, huống chi là chị em mình"; "Dù có lão hóa thế nào thì nhan sắc của Nhã Phương vẫn luôn là đỉnh của chóp"; "Nhan sắc của Nhã Phương xứng đáng 10 điểm"... Sau 4 năm kết hôn, Nhã Phương cho thấy cô hoàn toàn đúng khi đến với Trường Giang. Ảnh: FBNV Trường Giang - Nhã Phương tổ chức đám cưới hồi tháng 9/2018 sau ba năm công khai yêu nhau. Cặp đôi nên duyên sau khi cùng tham gia phim 49 ngày. Trong ngày vui, "Mười Khó" tiết lộ có quá nhiều cực khổ xảy ra, cay đắng ập tới. Anh và vợ từng nhiều lần ngồi khóc cùng nhau tới sáng. Họ khóc không vì nhiều chuyện buồn xảy đến, mà khóc vì thương ba mẹ ở nhà không ngủ được vì mình. Anh và Nhã Phương hứa sẽ hạnh phúc để ba mẹ không phải khóc thêm. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi không chỉ thành công với nhà đẹp, xe sang, nhiều tài sản giá trị, họ còn có cô con gái tên Destiny. Qua những khoảng khắc của ông bố bà mẹ nổi tiếng chia sẻ, cô bé càng lớn càng tình cảm, dễ thương cưng xỉu. Chia sẻ về con gái, Nhã Phương từng nói cô bé có khiếu hài hước, dí dỏm chẳng kém cạnh cha mình. Ngày 25/9 vừa qua, Trường Giang và Nhã Phương kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Họ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tại nhà riêng ở Đồng Nai. Đây cũng là đầu tiên cô bé Destiny xuất hiện trong bộ ảnh của bố mẹ.

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