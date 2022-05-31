Đức Thịnh tiết lộ 'góc khuất hôn nhân' với Thanh Thúy, nói một câu đầy chua chát: 'Hút cạn mật, cạn nhan sắc người ta rồi bảo còn tình nghĩa'

Hậu trường 31/05/2022 09:25

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Đức Thịnh đã trải lòng về hôn nhân giữa mình và bà xã Thanh Thúy.

Trên trang cá nhân mới đây, đạo diễn Đức Thịnh khẳng định không gì trên đời mà bền vững nếu thiếu chữ "nghĩa". Anh lấy bằng chứng xác đáng nhất để minh chứng cho lời mình nói đó là cuộc hôn nhân của bản thân anh. 

Đức Thịnh chia sẻ hài hước: "Hôm qua tui lén nghe nhỏ này trả lời phỏng vấn rằng, là nhỏ sống với tui đến giờ là dựa vào tình nghĩa… Đểu, phũ thật chớ… Hút cạn mật, cạn nhan sắc, cạn tinh túy người ta rồi bảo còn tình nghĩa. Đúng là "khi con ong đã tỏ đường đi lối về"… Đùa vậy thôi… Tui thì luôn sợ khi ai đó nói "yêu" tôi điên cuồng. Vì tôi quá biết, tình yêu là thứ dễ hết, dễ nhạt nhất trên thế gian này… Nó chỉ là một con hổ đói thèm ăn mà thôi! Chỉ phù hợp để làm phim vì phim chỉ có 90 phút. Chẳng có cái mối quan hệ gì trên cuộc đời này BỀN mà thiếu chữ NGHĨA cả. Không tin thì cứ thử làm ăn hay chơi với nhau chỉ vì yêu thôi thì sẽ biết".

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Bài đăng của đạo diễn Đức Thịnh nhận được sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 "Tình yêu đúng nghĩa nó đẹp và rất hiếm trên cuộc đời này. Giống như một người anh cõng đứa em tật nguyền đi học mấy cây số suốt bao năm. Giống như đứa con trai bỏ hết cơ hội thăng tiến chạy về đưa mẹ già vào bệnh viện. Đừng bao giờ hỏi tại sao người này yêu người kia. Vì điều đó là vô nghĩa. Tất cả sẽ được thử thách để biết tình cảm đó gọi là gì". 

"Ở bên cạnh một người là đâu chỉ có những điều ngọt ngào từ người đó. Nó có đắng cay nữa! Giống như ông Thịnh, ổng lãng mạn nhưng bắt nói ngôn tình là mặt nghệch như ngửi mắm tôm. Đắng cay. Giống như chuyện phi lý là ta kiếm được rất nhiều tiền nhưng phải xin tiền ăn sáng và đổ xăng! Đắng cay. Viết dài vậy thôi, chủ yếu là câu cuối", ông xã Thanh Thúy dí dỏm tiếp tục.

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'Tổ ấm nhỏ' của cặp đôi vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như thuở ban đầu - Ảnh: FBNV

Sau 14 năm về chung nhà, vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy vẫn ngọt ngào, hạnh phúc như thuở ban đầu. Cặp đôi có 2 cậu con trai đáng yêu là Đỗ Thiên Phúc (tên thường gọi Cà Phê) và Đỗ Thiên Phú (tên thường gọi cậu ba Phú). Ngoài gắn kết trong hôn nhân, cả hai đồng hành trong sự nghiệp. Cặp đôi mở công ty sản xuất phim, thực hiện các tác phẩm như: Ma dai, Anh thầy ngôi sao, Trạng Quỳnh...

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Từ khóa:   Đức Thịnh Thanh Thúy sao Việt

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