Đức Thịnh tiết lộ 'góc khuất hôn nhân' với Thanh Thúy, nói một câu đầy chua chát: 'Hút cạn mật, cạn nhan sắc người ta rồi bảo còn tình nghĩa'

Trên trang cá nhân mới đây, đạo diễn Đức Thịnh khẳng định không gì trên đời mà bền vững nếu thiếu chữ "nghĩa". Anh lấy bằng chứng xác đáng nhất để minh chứng cho lời mình nói đó là cuộc hôn nhân của bản thân anh.

Đức Thịnh chia sẻ hài hước: "Hôm qua tui lén nghe nhỏ này trả lời phỏng vấn rằng, là nhỏ sống với tui đến giờ là dựa vào tình nghĩa… Đểu, phũ thật chớ… Hút cạn mật, cạn nhan sắc, cạn tinh túy người ta rồi bảo còn tình nghĩa. Đúng là "khi con ong đã tỏ đường đi lối về"… Đùa vậy thôi… Tui thì luôn sợ khi ai đó nói "yêu" tôi điên cuồng. Vì tôi quá biết, tình yêu là thứ dễ hết, dễ nhạt nhất trên thế gian này… Nó chỉ là một con hổ đói thèm ăn mà thôi! Chỉ phù hợp để làm phim vì phim chỉ có 90 phút. Chẳng có cái mối quan hệ gì trên cuộc đời này BỀN mà thiếu chữ NGHĨA cả. Không tin thì cứ thử làm ăn hay chơi với nhau chỉ vì yêu thôi thì sẽ biết".