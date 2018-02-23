Dù đã U50, Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn đẹp mê hoặc khi diện áo dài

Trong tà áo dài màu cam thướt tha, Á hậu Trịnh Kim Chi khiến bao chị em phát hờn khi khoe nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng thon gọn ở tuổi 47.
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Dù đã mùng 8 Tết nhưng Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn tranh thủ chụp thêm bộ ảnh đón xuân với áo dài. Bà mẹ hai con diện bộ áo màu đỏ cam không họa tiết, kết hợp cùng mấn đan chéo để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.
Trong không gian tràn ngập màu vàng của hoa mai, Á hậu Việt Nam năm 1994 khoe thần thái cuốn hút, nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Dù đã bước qua tuổi 47 nhưng Trịnh Kim Chi vẫn khiến bao người ghen tỵ khi sở hữu vóc dáng mảnh mai, nụ cười tươi rói và làn da căng mịn như mới ngoài 30.