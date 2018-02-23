Dù đã U50, Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn đẹp mê hoặc khi diện áo dài

Trong tà áo dài màu cam thướt tha, Á hậu Trịnh Kim Chi khiến bao chị em phát hờn khi khoe nhan sắc tươi trẻ, vóc dáng thon gọn ở tuổi 47.

Dù đã mùng 8 Tết nhưng Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn tranh thủ chụp thêm bộ ảnh đón xuân với áo dài. Bà mẹ hai con diện bộ áo màu đỏ cam không họa tiết, kết hợp cùng mấn đan chéo để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam.

Trong không gian tràn ngập màu vàng của hoa mai, Á hậu Việt Nam năm 1994 khoe thần thái cuốn hút, nhan sắc tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Dù đã bước qua tuổi 47 nhưng Trịnh Kim Chi vẫn khiến bao người ghen tỵ khi sở hữu vóc dáng mảnh mai, nụ cười tươi rói và làn da căng mịn như mới ngoài 30.

Á hậu Trịnh Kim Chi khoe nét trẻ trung trong tà áo dài - Ảnh: FBNV

Dù đã U50 nhưng trên gương mặt của Trịnh Kim Chi vẫn tràn ngập sắc xuân - Ảnh: FBNV

Á hậu Việt Nam năm 1994 khoe vóc dáng thon thả đáng ghen tỵ - Ảnh: FBNV

Có hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp vững vàng, Á hậu Trịnh Kim Chi ngày càng trẻ đẹp bất chấp thời gian - Ảnh: FBNV

Gia đình Trịnh Kim Chi quây quần gói bánh chưng đón Tết Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, gia đình nữ diễn viên Trịnh Kim Chi cùng nhau quây quần gói bánh chưng đón Tết. Đây là hoạt động truyền thống của gia đình chị.

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