Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ

Để thay đổi vận mệnh, Lê Giang - vợ cũ Duy Phương bắt đầu nhờ đến "dao kéo" năm 29 tuổi. Hiện tại cô đã thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau.

Lê Giang là một trong số ít những nữ diễn viên dám thừa nhận "dao kéo" với công chúng. Dù đã ngoài 40 nhưng nữ diễn viên hài luôn xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu và trang phục gợi cảm "đốt mắt" người nhìn.

Để có được nhan sắc và thân hình như bây giờ, Lê Giang đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật đau đớn. Cô không ngần ngại chia sẻ rằng đã đụng "dao kéo" hầu như toàn bộ cơ thể trừ mắt và môi.

16 hình ảnh về người vợ trước Lê Giang của danh hài Duy Phương Diễn viên Hải Lý là vợ đầu của nam diễn viên nhưng lại không thể có con với ông.

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