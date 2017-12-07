Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ

Hậu trường 07/12/2017 16:33

Để thay đổi vận mệnh, Lê Giang - vợ cũ Duy Phương bắt đầu nhờ đến "dao kéo" năm 29 tuổi. Hiện tại cô đã thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau.

Lê Giang là một trong số ít những nữ diễn viên dám thừa nhận "dao kéo" với công chúng. Dù đã ngoài 40 nhưng nữ diễn viên hài luôn xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu và trang phục gợi cảm "đốt mắt" người nhìn.

Để có được nhan sắc và thân hình như bây giờ, Lê Giang đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật đau đớn. Cô không ngần ngại chia sẻ rằng đã đụng "dao kéo" hầu như toàn bộ cơ thể trừ mắt và môi.

Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh 1
Lê Giang từng chia sẻ, cô sửa mũi vào năm 29 tuổi để thay đổi vận mệnh - Ảnh: Internet

Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh 2
Để có chiếc mũi như hiện tại, Lê Giang đã sửa đi sửa lại 6 lần ở Úc - Ảnh: Internet

Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh 3
Sau khi sửa mũi, vợ cũ Duy Phương tiếp tục "nâng cấp" vòng 1 và đây cũng là lần phẫu thuật ám ảnh cô nhất vì quá đau đớn  - Ảnh: Internet

Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh 4
Dù từng nghĩ sẽ không "dao kéo nữa" nhưng khi ngắm nhìn mình trong gương sau khi bình phục, niềm khao khát đẹp hơn lại cháy bỏng trong cô - Ảnh: Internet

Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh 5
Thậm chí, gần đây để níu giữ tuổi thanh xuân, Lê Giang cho biết mình đang áp dụng phương pháp căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler và độn cằm - Ảnh: Internet

Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh 6
Diễn viên sinh năm 1972 không ngần ngại thừa nhận chuyện "dao kéo" bởi theo cô, phẫu thuật thẩm mỹ không xấu - Ảnh: Internet

Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh 7
Tự tin với thân hình hoàn hảo của mình, Lê Giang thường xuyên diện những trang phục sành điệu và quyến rũ - Ảnh: Internet

Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh 8
Vòng 1 "khủng" của vợ cũ Duy Phương thu hút nhiều ánh nhìn - Ảnh: Internet

Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ - Ảnh 9
Đứng cạnh con trai Duy Phước, nhiều người cứ ngỡ là 2 chị em - Ảnh: Internet

16 hình ảnh về người vợ trước Lê Giang của danh hài Duy Phương

16 hình ảnh về người vợ trước Lê Giang của danh hài Duy Phương

Diễn viên Hải Lý là vợ đầu của nam diễn viên nhưng lại không thể có con với ông.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ cũ Duy Phương phẫu thuật thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 41 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 26 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42