Dù đã ngoài 40, nhan sắc Lê Giang - vợ cũ Duy Phương vẫn như thiếu nữ 18 khiến nhiều chị em ganh tỵ

Để thay đổi vận mệnh, Lê Giang - vợ cũ Duy Phương bắt đầu nhờ đến "dao kéo" năm 29 tuổi. Hiện tại cô đã thực hiện hàng chục cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau.
Lê Giang là một trong số ít những nữ diễn viên dám thừa nhận "dao kéo" với công chúng. Dù đã ngoài 40 nhưng nữ diễn viên hài luôn xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu và trang phục gợi cảm "đốt mắt" người nhìn.
Để có được nhan sắc và thân hình như bây giờ, Lê Giang đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật đau đớn. Cô không ngần ngại chia sẻ rằng đã đụng "dao kéo" hầu như toàn bộ cơ thể trừ mắt và môi.
Lê Giang từng chia sẻ, cô sửa mũi vào năm 29 tuổi để thay đổi vận mệnh - Ảnh: Internet
Để có chiếc mũi như hiện tại, Lê Giang đã sửa đi sửa lại 6 lần ở Úc - Ảnh: Internet
Sau khi sửa mũi,
vợ cũ Duy Phương tiếp tục "nâng cấp" vòng 1 và đây cũng là lần phẫu thuật ám ảnh cô nhất vì quá đau đớn - Ảnh: Internet
Dù từng nghĩ sẽ không "dao kéo nữa" nhưng khi ngắm nhìn mình trong gương sau khi bình phục, niềm khao khát đẹp hơn lại cháy bỏng trong cô - Ảnh: Internet
Thậm chí, gần đây để níu giữ tuổi thanh xuân, Lê Giang cho biết mình đang áp dụng phương pháp căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler và độn cằm - Ảnh: Internet
Diễn viên sinh năm 1972 không ngần ngại thừa nhận chuyện "dao kéo" bởi theo cô,
phẫu thuật thẩm mỹ không xấu - Ảnh: Internet
Tự tin với thân hình hoàn hảo của mình, Lê Giang thường xuyên diện những trang phục sành điệu và quyến rũ - Ảnh: Internet
Vòng 1 "khủng" của vợ cũ Duy Phương thu hút nhiều ánh nhìn - Ảnh: Internet
Đứng cạnh con trai Duy Phước, nhiều người cứ ngỡ là 2 chị em - Ảnh: Internet
Diễn viên Hải Lý là vợ đầu của nam diễn viên nhưng lại không thể có con với ông.
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