Dù đã ly hôn nhiều năm, Trizzie Phương Trinh vẫn dành tặng món quà sinh nhật đặc biệt cho chồng cũ Bằng Kiều

Dù đã đường ai nấy đi nhưng Trizzie Phương Trinh và nam ca sĩ Bằng Kiều vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết như những người bạn.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật chồng cũ kèm dòng trạng thái: “Hôm nay đưa 3 thằng con trai qua bất ngờ sinh nhật bố Bằng Kiều. Vì muốn dành sự bất ngờ nên từ hôm qua đến giờ bạn bè chúc mừng sinh nhật cho ông ý rần rần trên Facebook mà mình vẫn im lìm là vậy”. Bài đăng của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh: FB Theo đó, vì muốn tạo bất ngờ cho Bằng Kiều nên cô cố tình ngó lơ sinh nhật của chồng cũ. Sau đó, cô đã bí mật cùng các con mua bánh kem và đến tận nhà để chúc mừng sinh nhật Bằng Kiều.

Các con dành bất ngờ đặc biệt cho Bằng Kiều trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB Trizzie Phương Trinh cho biết món quà đặc biệt mà cô dành tặng cho Bằng Kiều chính là 3 người con trai trưởng thành, ngoan ngoãn: “Ông bạn cái gì cũng có nên món quà sinh nhật của bà bạn dành cho ông bạn năm nay là nhắc nhở 3 thằng con phải biết nghĩ đến bố trong những ngày quan trọng cho dù có ở gần bố hay không và thế là sinh nhật năm nay 3 anh tự bỏ tiền ra mua quà, mua bánh và mua thiệp cho bố, mình chỉ có công chở đi mua mà thôi”. Cuối bài đăng, nữ ca sĩ không quên gửi lời chúc đến chồng cũ: “Chúc ông bạn nhiều sức khỏe, mãi hát hay và sớm trở lại sân khấu trong tình yêu thương của khán giả”.

3 quý tử tự tay chuẩn bị quà cho bố - Ảnh: FB Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Bằng Kiều - Ảnh: FB Dưới bài đăng, bạn bè và khán giả đồng loạt để lại lời chúc mừng sinh nhật Bằng Kiều. Bên cạnh đó là những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối quan hệ tốt đẹp của Trizzie Phương Trinh và chồng cũ. Hậu ly hôn, 3 con trai ở cùng Trizzie Phương Trinh nhưng Bằng Kiều thường xuyên có mặt trong những sự kiện quan trọng của các con.

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