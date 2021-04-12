Dù đã ‘độn’ thêm cả chục phân nhưng Việt Hương vẫn bị ‘em gái’ qua mặt khi diện đồ đôi

Việt Hương là một nghệ sĩ kín tiếng, ngoài những bức ảnh đi quay, đi diễn, thì khán giả khó lòng xem được những bức ảnh đời tư, gia đình của nữ danh hài. Tuy nhiên, cách đây không lâu Việt Hương đã đăng tải ảnh chụp 2 mẹ con mặc đồ đôi, nhưng cộng đồng mạng lại chỉ chú ý đến Elyza.

Bé Elyza (tên đầy đủ là Elyza Phương Vy) sinh năm 2009, là con gái của nghệ sĩ Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương. Ngay từ nhỏ, Elyza đã sinh sống cùng bố ở Mỹ gần đây mới trở về Việt Nam. Năm 2019, lần đầu tiên danh hài Việt Hương tiết lộ diện mạo của Elyza. Cô bé đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì sở hữu nụ cười tươi tắn của mẹ và khuôn mặt hiền lành của bố.

Mặc dù vậy nhưng Việt Hương cũng rất dè chừng khi đăng ảnh con gái lên mạng xã hội, một phần vì không muốn con nổi tiếng quá sớm mà dính phải thị phi. Gần đây, cộng đồng mạng mới có dịp nhìn kỹ nhan sắc của "ái nữ" nhà Việt Hương qua bức ảnh diện đồ đôi cùng mẹ. Gần đây, cộng đồng mạng mới có dịp nhìn kỹ nhan sắc của "ái nữ" nhà Việt Hương qua bức ảnh diện đồ đôi cùng mẹ - Ảnh: FBNV Được biết, Elyza năm nay 11 tuổi, nhưng sở hữu chiều cao vô cùng lý tưởng. Theo bức ảnh mà bà xã nhạc sĩ Hoài Phương đăng tải, mặc dù nữ danh hài đã mang "giày độn" nhưng cô bé Elyza vẫn cao gần vượt mẹ. Có lẽ vì vậy mà trong caption Việt Hương có chú thích "2 chị em chúc cả nhà ngủ ngon ạ, mà em là vai em nha kkk". Nhiều người cho rằng cô bé được thừa hưởng chiều cao vượt trội từ bố là nhạc sĩ Hoài Phương.

Elyza lớn nhanh và phổng phao trông thấy, nhiều cư dân mạng cho rằng cô bé thích hợp với khí hậu và thời tiết Việt Nam hơn nên ngày càng xinh xắn và cao ráo. Nhiều cư dân mạng cho rằng Elyza thích hợp với khí hậu và thời tiết Việt Nam hơn nên ngày càng xinh xắn và cao ráo - Ảnh: FBNV Việt Hương cũng chia sẻ về việc chồng và con gái trở về Việt Nam sau 26 năm định cư tại Mỹ, cô cho biết trước đây từng khuyên chồng về nước nhưng nhạc sĩ Hoài Phương một mực từ chối vì đã quen với lối sống ở Mỹ. Tuy nhiên, vì cô bé Elyza ngày càng lớn và mong muốn cả nhà đoàn tựu, nên chồng Việt Hương quyết định cùng con trở về lại Việt Nam. Trở về nước sau 26 năm định cư tại Mỹ, chồng Việt Hương rất vui và hạnh phúc vì cả nhà đã được đoàn tựu - Ảnh: FBNV Elyza hiện đang theo học tại một trường quốc tế ở TP. HCM. Theo nhạc sĩ Hoài Phương, bé là người hòa đồng, dễ thích nghi nên nhanh chóng hòa nhập và có nhiều bạn mới. Điều đặc biệt là cô bé rất mê đồ ăn Việt nên về quê lần này không có gì khó khăn. Nam nhạc sĩ cũng chia sẻ: "Điều kiện sống và học tập ở đây rất khác với ở Mỹ nhưng không có nghĩa là tốt hơn hay dở hơn ở Mỹ. Gia đình tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho bé thật thoải mái để học tập và vui chơi".

‘Tiểu công chúa’ nhà Nhi – Thắng: Giận mẹ làm đồ ăn chậm nên xách vali bỏ nhà… ‘đi học’ tiếng Hàn Mới đây, Đông Nhi khiến dân tình vô cùng thích thú khi khoe ảnh con gái cưng - Winnie đang ngồi học bài. Những biểu cảm đáng yêu kèm theo những caption trên từng ảnh khiến dân mạng không khỏi phì cười trước độ đáng yêu và lầy lội của 2 mẹ con nhà này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-da-don-them-ca-chuc-phan-nhung-viet-huong-van-bi-em-gai-qua-mat-khi-dien-do-doi-401753.html