Dư âm cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017: Quản lý của Á hậu Nguyễn Thị Thành gây choáng khi chê Huyền My là 'búp bê bị hư'

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, quản lý của Nguyễn Thị Thành - Justin Huy Nguyễn bất ngờ đăng tải dòng trạng thái được cho là "đá xéo" Huyền My.

Theo Justin, Huyền My trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 như "búp bê bị hư" khi chỉ đoạt giải "Miss Dr.Thanh". Tuy nhiên, ngay sau đó, quản lý của người đẹp gốc Bắc Ninh đã thay đổi từ "búp bê bị hư" sang "búp bê Mỳ Mỳ".

Ngoài ra, Justin Huy Nguyễn cũng chia sẻ quan điểm cá nhân về lý do đại diện Việt Nam chỉ dừng lại ở Top 10, theo đó cho rằng Huyền My còn thiếu kinh nghiệm trong các cuộc thi quốc tế.

Cụ thể, quản lý của Nguyễn Thị Thành viết: "Công bằng mà nói thì Huyền My và ê kíp đã chuẩn bị rất chu đáo khi tham gia cuộc thi. Tôi cũng rất xúc động khi Huyền My đã truyền tải tại phần thi thuyết trình về hòa bình. Tuy nhiên, một cuộc thi sắc đẹp cần nhiều hơn thế, đó là phong độ suốt cuộc thi, phỏng vấn kín cùng Ban giám khảo… Hy vọng Huyền My sẽ tỏa sáng tại một đấu trường nhan sắc, cuộc thi phù hợp hơn trong tương lai. Nếu sáng đã sáng ngay từ đầu".

Tối 25/10, đêm Chung kết Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Phú Quốc (Kiên Giang) với sự tham gia của 77 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Trái với kỳ vọng và dự đoán của khán giả và các chuyên trang sắc đẹp, Huyền My - đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam tại cuộc thi - chỉ dừng chân ở Top 10.

Kết quả này khiến Huyền My không khỏi thất vọng và hụt hẫng. Sau khi vừa kết thúc chương trình, người đẹp sinh năm 1995, không kìm nén được cảm xúc mà đã oà khóc.