Dòng thông báo đặc biệt của anh trai cố NS Chí Tài sau khi lo chu toàn tang lễ

Hậu trường 22/12/2020 11:36

Ông Chí Thiện - anh trai nghệ sĩ Chí Tài vừa đăng tải dòng thông báo mới về việc quyên góp tiền từ thiện sau đám tang.

Ít giờ trước, anh trai nghệ sĩ Chí Tài đã đăng tải dòng thông báo đầu tiên sau tang lễ của em trai. Theo đó, ông Chí Thiện đại diện gia đình cho biết sẽ đóng quỹ từ thiện mang tên Chí Tài.

Ông viết: "Gia đình của nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phương Loan xin trân trọng thông báo: Quỹ Từ Thiện Chí Tài xin được phép đóng lại kể từ hôm nay, thứ 2 ngày 21 tháng 12 năm 2020 (theo lịch Mỹ - pv) vì tang lễ đã hoàn tất. Tất cả các quảng cáo gây quỹ có tên nghệ sĩ Chí Tài trên mạng xã hội đều không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi. Xin quý vị lưu ý. Xin cám ơn".

Anh trai cố danh hài cũng không quên gửi lời cảm tạ tất cả mọi người đã quan tâm, yêu mến Chí Tài và đến thăm viếng, chia buồn cùng gia quyến.

nghe si chi tai qua doi
Đại diện gia đình thông báo đóng quỹ từ thiện mang tên nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FB

Trước đó, trong tang lễ nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ vào ngày 18-19/12 (theo giờ địa phương), gia đình thông báo không nhận vòng hoa và tiền phúng điếu. Thay vào đó, hi vọng mọi người góp tiền vào quỹ từ thiện nghệ sĩ Chí Tài để giúp đồng bào miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Lúc còn sống, nam danh hài có ước nguyện sẽ ra miền Trung làm từ thiện lần 2. Tuy nhiên, khi nguyện vọng chưa kịp thực hiện thì anh đã đột ngột qua đời.

nghe si chi tai qua doi 1
Danh hài Hoài Linh là người lo liệu tang lễ cho nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam và làm giấy tờ đưa thi hài sang Mỹ - Ảnh: Internet

Trước đó, khi đứng ra lo liệu tang lễ tại Việt Nam, danh hài Hoài Linh cũng bày tỏ: "Với tâm nguyện nghệ sĩ Chí Tài, anh vẫn còn lời hẹn từ thiện lần thứ 2 tại miền Trung nhưng chưa thực hiện được thì anh đã đột ngột ra đi. Gia đình và anh em chúng tôi xin phép không nhận vòng hoa viếng, chỉ mong quý vị thay vì đi vòng hoa viếng nghệ sĩ Chí Tài, thì chúng ta nên dùng số tiền này thành lập 1 quỹ riêng cho nghệ sĩ Chí Tài".

Được hỏi sao không về Việt Nam dù đã ly hôn, Ngọc Quyên khiến ai nấy xót xa khi nói thật

Được hỏi sao không về Việt Nam dù đã ly hôn, Ngọc Quyên khiến ai nấy xót xa khi nói thật

Dòng tâm sự của cựu người mẫu Ngọc Quyên khi được hỏi sao không về Việt Nam khiến cư dân mạng vô cùng xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Chí Tài qua đời Hoài Linh gia đình Chí Tài

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026