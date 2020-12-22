Dòng thông báo đặc biệt của anh trai cố NS Chí Tài sau khi lo chu toàn tang lễ

Ông Chí Thiện - anh trai nghệ sĩ Chí Tài vừa đăng tải dòng thông báo mới về việc quyên góp tiền từ thiện sau đám tang.

Ít giờ trước, anh trai nghệ sĩ Chí Tài đã đăng tải dòng thông báo đầu tiên sau tang lễ của em trai. Theo đó, ông Chí Thiện đại diện gia đình cho biết sẽ đóng quỹ từ thiện mang tên Chí Tài.

Ông viết: "Gia đình của nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phương Loan xin trân trọng thông báo: Quỹ Từ Thiện Chí Tài xin được phép đóng lại kể từ hôm nay, thứ 2 ngày 21 tháng 12 năm 2020 (theo lịch Mỹ - pv) vì tang lễ đã hoàn tất. Tất cả các quảng cáo gây quỹ có tên nghệ sĩ Chí Tài trên mạng xã hội đều không thuộc về trách nhiệm của chúng tôi. Xin quý vị lưu ý. Xin cám ơn".

Anh trai cố danh hài cũng không quên gửi lời cảm tạ tất cả mọi người đã quan tâm, yêu mến Chí Tài và đến thăm viếng, chia buồn cùng gia quyến.

Đại diện gia đình thông báo đóng quỹ từ thiện mang tên nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FB

Trước đó, trong tang lễ nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ vào ngày 18-19/12 (theo giờ địa phương), gia đình thông báo không nhận vòng hoa và tiền phúng điếu. Thay vào đó, hi vọng mọi người góp tiền vào quỹ từ thiện nghệ sĩ Chí Tài để giúp đồng bào miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Lúc còn sống, nam danh hài có ước nguyện sẽ ra miền Trung làm từ thiện lần 2. Tuy nhiên, khi nguyện vọng chưa kịp thực hiện thì anh đã đột ngột qua đời.

Danh hài Hoài Linh là người lo liệu tang lễ cho nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam và làm giấy tờ đưa thi hài sang Mỹ - Ảnh: Internet

Trước đó, khi đứng ra lo liệu tang lễ tại Việt Nam, danh hài Hoài Linh cũng bày tỏ: "Với tâm nguyện nghệ sĩ Chí Tài, anh vẫn còn lời hẹn từ thiện lần thứ 2 tại miền Trung nhưng chưa thực hiện được thì anh đã đột ngột ra đi. Gia đình và anh em chúng tôi xin phép không nhận vòng hoa viếng, chỉ mong quý vị thay vì đi vòng hoa viếng nghệ sĩ Chí Tài, thì chúng ta nên dùng số tiền này thành lập 1 quỹ riêng cho nghệ sĩ Chí Tài".

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