Lâu không lộ diện, con gái Hồng Vân ngày càng xinh, trổ mã cao lớn khó nhận ra ở tuổi 13

Hậu trường 21/12/2020 16:39

Bé Bí Ngô - con gái Hồng Vân gây bất ngờ vì ngày càng cao lớn, ra dáng thiếu nữ xinh đẹp khi bước sang tuổi 13.

Vừa qua, vợ chồng nghệ sĩ Hồng Vân và Lê Tuấn Anh đã tổ chức sinh nhật cho con gái Bí Ngô. Tiệc được tổ chức đơn giản ấm cúng tại một quán ăn. Trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã đăng tải loạt ảnh trong tiệc mừng tuổi con gái kèm lời nhắn xúc động.

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Bí Ngô cao lớn bất ngờ ở tuổi 13 - Ảnh: FB

Bí Ngô (tên thật là Lê Ngô Bảo Châu) sinh năm 2007. Cô bé là con gái chung duy nhất của vợ chồng nghệ sĩ Hồng Vân và Tuấn Anh. Bí Ngô được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp của bố mẹ.

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Lọ Lem và Hạt Dẻ đến mừng tuổi mới cô bạn Bí Ngô - Ảnh: FB
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Bí Ngô vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Hồng Vân viết cho con gái: "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ. 13 năm mẹ con mình không rời nhau nửa bước, mẹ thì hạnh phúc vô cùng vì điều đó nhưng ở tuổi 13 mẹ biết con gái của mẹ đôi lúc đã bắt đầu cảm thấy bắt đầu khó chịu vì mẹ can thiệp vào sở thích và suy nghĩ của con hơi nhiều. Mẹ định là khi con 15 tuổi mẹ sẽ bớt làm điều đó nhưng chắc sau hôm nay mẹ sẽ suy nghĩ lại vì con gái của mẹ đã chín chắn rất nhiều so với lứa tuổi này.

Có điều vẫn chưa biết tiết kiệm giống anh Phi và chị Ngầu thôi. Năm nay cả thế giới đều biến động nên cả nhà mình không được sum vầy như mọi năm và sinh nhật của con cũng chỉ trong sự ấm cúng của gia đình thôi chứ không như dự định ba mẹ sẽ đưa con đi SaPa, nhưng con gái không hề buồn vì con hiểu chuyện mà con nhỉ. Viết nhiều vậy để nhiều năm sau Facebook nhắc lại để con nhìn lại nha con yêu. Ba mẹ mãi yêu các con vô điều kiện".

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Vợ chồng Hồng Vân và Tuấn Anh bên con gái cưng - Ảnh: FB

Dưới bài viết của NSND Hồng Vân, mọi người dành nhiều lời chúc cho Bí Ngô trong ngày sinh nhật. Dân mạng còn khen ngợi vẻ đáng yêu của con gái nữ nghệ sĩ. Ở tuổi 13, cô bé ngày càng cao lớn và ra dáng thiếu nữ xinh xắn.

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Từ khóa:   con gái Hồng Vân Hồng Vân và Tuấn Anh Bí Ngô

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