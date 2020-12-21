Lâu không lộ diện, con gái Hồng Vân ngày càng xinh, trổ mã cao lớn khó nhận ra ở tuổi 13

Lọ Lem và Hạt Dẻ đến mừng tuổi mới cô bạn Bí Ngô - Ảnh: FB

Bí Ngô vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè trong ngày sinh nhật - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Hồng Vân viết cho con gái: "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ. 13 năm mẹ con mình không rời nhau nửa bước, mẹ thì hạnh phúc vô cùng vì điều đó nhưng ở tuổi 13 mẹ biết con gái của mẹ đôi lúc đã bắt đầu cảm thấy bắt đầu khó chịu vì mẹ can thiệp vào sở thích và suy nghĩ của con hơi nhiều. Mẹ định là khi con 15 tuổi mẹ sẽ bớt làm điều đó nhưng chắc sau hôm nay mẹ sẽ suy nghĩ lại vì con gái của mẹ đã chín chắn rất nhiều so với lứa tuổi này.

Có điều vẫn chưa biết tiết kiệm giống anh Phi và chị Ngầu thôi. Năm nay cả thế giới đều biến động nên cả nhà mình không được sum vầy như mọi năm và sinh nhật của con cũng chỉ trong sự ấm cúng của gia đình thôi chứ không như dự định ba mẹ sẽ đưa con đi SaPa, nhưng con gái không hề buồn vì con hiểu chuyện mà con nhỉ. Viết nhiều vậy để nhiều năm sau Facebook nhắc lại để con nhìn lại nha con yêu. Ba mẹ mãi yêu các con vô điều kiện".