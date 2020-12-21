Lời cuối vợ Chí Tài viết cho chồng: 'Em biết anh đang mỉm cười và nói anh thương bé Heo'

Hậu trường 21/12/2020 15:08

Dòng tâm sự vợ nghệ sĩ Chí Tài viết trong sổ tang ngày đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng khiến người đọc rơi nước mắt vì xúc động.

Hiện tại, lễ tang nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ đã hoàn tất. Thi hài của anh đã được đưa đi hỏa táng vào ngày 19/12 (giờ địa phương) trong sự tiếc thương của người thân, đồng nghiệp.

Trong giây phút đưa tiễn chồng về nơi an nghỉ cuối cùng, ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài nghẹn ngào hát ca khúc "Em ở đâu" tiễn biệt. Cô cũng gửi lời cám ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã dành tình cảm cho cố danh hài.

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Ca sĩ Phương Loan đau buồn hát tiễn đưa người bạn đời gắn bó suốt hơn 30 năm - Ảnh: Internet
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Xót xa giây phút Phương Loan sờ di ảnh chồng tiễn biệt - Ảnh: Internet

Ca sĩ Phương Loan viết lời cuối cho chồng trong sổ tang khiến người đọc rưng rưng: "Ông xã của em. Mỗi lần bé Heo hỏi anh thương em nhiều như thế nào, anh hay bảo anh thương em rộng lớn như bầu trời và nhiều như những vì sao. Em sẽ không bao giờ quên lời nói của anh. Bây giờ, anh đã được về thiên đàng với Chúa. Mỗi lần nhìn bầu trời, em như sẽ thấy anh đang nhìn xuống em. Và khi đêm về, em nhìn lên các vì sao. Em biết anh đang mỉm cười và nói anh thương bé Heo của anh mỗi ngày".

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Thuở sinh thời, nghệ sĩ Chí Tài rất yêu thương và cưng chiều bà xã - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Chí Tài sinh năm 1958, mất ngày 9/12 vừa qua vì đột quỵ, hưởng thọ 62 tuổi. Anh bước vào làng giải trí với vai trò ca sĩ, sáng tác và chơi nhạc. Cuối những năm 1990, nam nghệ sĩ chuyển sang làm diễn viên hài và được đông đảo khán giả trong nước, hải ngoại yêu mến.

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