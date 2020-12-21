Ca sĩ Xuân Nghi mắc Covid-19, hé lộ tình trạng sức khỏe sau 1 tuần tự cách ly

Hậu trường 21/12/2020 11:22

Ca sĩ Xuân Nghi khiến người hâm mộ lo lắng khi thông báo đã dương tính với Covid-19. Cô cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại.

Sáng 21/12, ca sĩ Xuân Nghi đăng tải dòng thông báo đã dương tính với Covid-19 sau 1 tuần tự cách ly. Cô cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe để trấn an mọi người. Nữ ca sĩ xuất hiện triệu chứng bệnh nhưng vì còn trẻ, sức đề kháng tốt nên vẫn ổn.

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Hình ảnh được Xuân Nghi đăng tải sau khi bị nhiễm Covid-19. Được biết, hiện sức khỏe của cô vẫn rất ổn - Ảnh: FB

Xuân Nghi chia sẻ: "Các bạn thân mến, cám ơn các bạn trong những ngày qua đã quan tâm đến sức khỏe của Nghi và gia đình Nghi. Rất buồn phải báo tin cho các bạn biết là Nghi đã dương tính với Covid sau 1 tuần tự cách ly. Nghi có những triệu chứng bệnh nhưng vì mình còn trẻ khoẻ mạnh và sức đề kháng tốt nên Nghi khoẻ".

Cô khuyên mọi người không nên chủ quan : "Covid là một vấn đề rất nghiêm trọng, mình không thể chủ quan. Các bạn hãy hết sức thận trọng và giữ gìn sức khỏe bản thân, nhưng quan trọng nhất là hãy bảo vệ gia đình, người lớn tuổi trong gia đình. Nghi mong mọi người đều sẽ vượt qua. Mong mọi người ai cũng có một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc. Cám ơn các bạn!".

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Dòng thông báo của ca sĩ Xuân Nghi khiến mọi người lo lắng - Ảnh: FB

Hiện Xuân Nghi đang sống và làm việc tại Mỹ. Chia sẻ với truyền thông, cô cho biết bản thân nhận ra những biểu hiện của bệnh và tự cách ly tại khách sạn 1 tuần qua. Nữ ca sĩ tuân thủ các biện pháp cách ly và điều trị của chính phủ Mỹ và sức khỏe vẫn rất tốt.

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Từ khóa:   Xuân Nghi nhiễm Covid-19 dịch Covid-19 Xuân Nghi

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