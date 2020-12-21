Được biết, sau khi hỏa táng, tro cốt cố nghệ sĩ sẽ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery (Mỹ). Theo chia sẻ, địa điểm này gần nhà cố danh hài và bà xã Phương Loan.

Ngày 19/12 (giờ địa phương), thi hài nghệ sĩ Chí Tài đã được đưa đi hỏa táng trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè và khán giả hâm mộ. Đặc biệt, nhiều người không khỏi xúc động trước hình ảnh ca sĩ Phương Loan ôm di ảnh và tiễn biệt chồng lần cuối.

Hiện tại, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của danh hài Chí Tài . Bên cạnh đó, không ít người đặt câu hỏi vì sao thi hài không được an táng như bình thường mà lại hỏa táng. Trước thắc mắc của dân mạng, diễn viên hài Thúy Nga đã giải đáp.

Theo đó, vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, các quy định về đi lại, tổ chức tụ tập nơi đông người đều được kiểm soát để tránh lây lan dịch bệnh. Bởi vậy, hỏa táng là giải pháp phù hợp nhất giữa thời điểm này.

Nghệ sĩ Chí Tài mất vào ngày 9/12 tại Việt Nam, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: FB

Thúy Nga đã đi quãng đường rất xa đến đưa tiễn đàn anh - Ảnh: FB

Trước đó, trong hai ngày diễn ra lễ tang của danh hài Chí Tài tại Mỹ, Thúy Nga luôn có mặt. Cô cũng đăng tải nhiều hình ảnh và dòng tâm sự xúc động về người anh, người đồng nghiệp thân thiết.

Dòng chia sẻ của nữ nghệ sĩ sau lễ hỏa táng: "Tiễn biệt anh Chí Tài lần cuối trong 2 ngày tại Nhà thờ Thánh Linh và nơi hỏa táng, Thúy Nga có ghi lại những khoảnh khắc bất chợt và những video ngắn thật xúc động, coi như lưu trữ kỉ niệm của Thúy Nga tiễn anh Chí Tài về với Chúa.

Hình ảnh chị Bé Heo bà xã anh Chí Tài với đôi mắt xa xăm buồn rười rượi, trong khóe mắt chị luôn luôn đọng lại những giọt nước mắt ngân ngấn như muốn trực trào ra... thương chị nhiều. Kỷ vật mà anh Chí Tài mà anh tặng chị là con heo bông đẹp xinh xắn cũng được hỏa táng cùng anh.

Mong chị luôn vững tâm và mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này, tất cả mọi người đều yêu thương anh Chí Tài và luôn ở bên chị trong thời khắc này. Mong anh Chí Tài ra đi thanh thản về với Chúa".