Được hỏi sao không về Việt Nam dù đã ly hôn, Ngọc Quyên khiến ai nấy xót xa khi nói thật

Dòng tâm sự của cựu người mẫu Ngọc Quyên khi được hỏi sao không về Việt Nam khiến cư dân mạng vô cùng xúc động.

Mới đây, cựu người mẫu Ngọc Quyên gây chú ý khi đăng tải dòng tâm sự lên trang cá nhân. Hiện dịch Covid-19 đang lây lan khắp thế giới, nước Mỹ cũng chịu thiệt hại nặng nề. Bởi vậy, Ngọc Quyên cũng rảnh rỗi hơn mọi khi. Cô giết thời gian bằng cách quay những clip TikTok. Dù gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh nhưng chân dài này vẫn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống hiện tại. Không thể tụ tập bạn bè vì dịch, Ngọc Quyên tự tìm niềm vui cho bản thân - Ảnh: Internet Ngọc Quyên chia sẻ: "Mùa dịch chẳng ra ngoài được tự dưng nghiện môn này. Mà em lại rất mê thời trang, tất cả những gì em làm bây giờ là những sở thích mà em thấy hạnh phúc. Cả nhà không thể tin em sống khép kín, không tiếp xúc với ai. Ở Mỹ này, thật sự sẽ vô nghĩa nếu không có một sở thích gì".

Cô tâm sự khi được hỏi sao không trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật: "Ai cũng hỏi sao em không về Việt Nam. Nhưng em có con nên em không thể về, đó là sự ích kỷ mà bản thân em thấy và em không thể sống thiếu con được". Cô không thể về Việt Nam vì muốn gần con trai - Ảnh: FB Ngọc Quyên trải lòng về cuộc sống tại Mỹ: "Và em tìm niềm yêu thích của mình để giết thời gian. Em bỏ hết năng lượng và niềm vui vào ấy, em không nghĩ nó sẽ đem lợi ích gì. Chỉ vì sở thích em cho mình đam mê những điều này 10 năm. Em đi 5 năm đúng là trời không phụ lòng người rồi em cũng thấy con thuyền em chạy. Ai cũng nói những cụm từ 'bán hàng sale', 'ăn bánh mì', 'tội nghiệp quá', 'giờ ở Việt Nam chắc sướng'.

Tất cả từ đó em nghe cũng động lòng nhưng với Quyên cái này kết thúc mình bắt đầu cái mới không gì là mãi mãi. Và thật là khi bắt đầu những gì em làm em như những ngày em bắt đầu sự nghiệp người mẫu vậy cũng nhiều khó khăn để lên đỉnh. Những ai đang khởi đầu một điều gì hãy vững tin và chỉ nhìn thẳng phía trước. Với model, em cho mình 10 năm, nhưng với business, em cho mình 20 năm". Ngọc Quyên và chồng cũ ly hôn sau 4 năm chung sống và có 1 con trai chung - Ảnh: Internet Ngọc Quyên từng là cái tên có tiếng của làng mẫu Việt. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô quyết định bỏ lại tất cả, theo chồng sang Mỹ và sinh con. Những tưởng cuộc sống sẽ ấm êm nhưng hôn nhân của chân dài này đã nhanh chóng đổ vỡ.

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