Động thái của vợ Shark Bình sau khi bị Phương Oanh tố 'trì hoãn hoàn tất thủ tục ly hôn'

Mới đây, luật sư Hà Trọng Đại - đại diện pháp lý của doanh nhân Đào Lan Hương từ chối chia sẻ về dòng trạng thái của diễn viên Phương Oanh.

Vào ngày 9/9, Phương Oanh bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ với Shark Bình - nam doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Theo cô, trước khi đến với cô, Shark Bình đã hẹn hò một số người khác. Vợ của Shark Bình là doanh nhân Đào Lan Hương biết những mối quan hệ đó nhưng im lặng thay vì có động thái như với Phương Oanh. Đồng thời, chính bà Đào Lan Hương là người muốn trì hoãn việc hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng. “Gần đây, chị ấy còn động viên anh Bình cứ thoải mái yêu để được chăm sóc và mỗi người có cuộc sống riêng. Vậy nên anh ấy mới tin tưởng, không mảy may đề phòng. Thậm chí khi chị ấy trì hoãn việc hoàn tất các thủ tục ly hôn như thống nhất trước kia, anh ấy cũng chẳng nghi ngờ”, nữ diễn viên viết.

Phương Oanh tiếp tục lên tiếng về mối quan hệ với Shark Bình - Ảnh: Internet Đồng thời, Phương Oanh đặt giả thiết về cách cư xử của vợ Shark Bình dành cho mình. Ban đầu, cô định im lặng để mọi việc dần lắng xuống. Song ở hiện tại, người đẹp không can tâm khi danh tiếng, hình ảnh bao năm xây dựng bị chà đạp. Cô nhấn mạnh: "Đằng nào cái gì mất thì cũng mất rồi, Oanh cũng không hy vọng sau khi công khai những thông tin này sẽ lấy lại được cái gì, chỉ là cảm thấy chị ta không xứng đáng để Oanh im lặng. Vậy nên cuối cùng Oanh quyết định đứng lên để bảo vệ lựa chọn của mình". Phương Oanh cũng nói trước đây khi Shark Bình yêu người khác, doanh nhân không hề đề cập "thượng tôn pháp luật". Nhưng khi Shark Bình yêu cô, nữ doanh nhân lại ám chỉ cô "cướp chồng". Vì vậy, nữ diễn viên Quỳnh búp bê cho rằng vì cô là người nổi tiếng nên doanh nhân Đào Lan Hương dựa vào điều này để thu hút dư luận trong vấn đề ly hôn.

Luật sư Hà Trọng Đại, đại diện pháp lý của doanh nhân Đào Lan Hương từ chối chia sẻ về dòng trạng thái của diễn viên Phương Oanh - Ảnh: FBNV Theo thông tin từ Zing, chia sẻ về những đoạn tin nhắn của diễn viên Phương Oanh, luật sư Hà Trọng Đại - đại diện pháp lý cho bà Đào Lan Hương cho biết: “Chị Hương và luật sư không có phản hồi về những phát ngôn cũng như mối quan hệ đó. Những phát ngôn của Phương Oanh hoặc những người liên quan, đặc biệt mối quan hệ giữa cô ấy và Shark Bình, phía chúng tôi không quan tâm nhiều. Chúng tôi không đánh giá bất cứ điều gì. Phía chị Đào Lan Hương hiện chỉ quan tâm đến việc giải quyết vấn đề hôn nhân và tài sản của hai vợ chồng. Chúng tôi đang chờ tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật”. Hiện tại, mối quan hệ giữa Shark Bình, bà Đào Lan Hương, và nữ diễn viên Phương Oanh vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Shark Bình lên tiếng giữa lúc Phương Oanh tiết lộ tin nhắn vợ cũ khuyên chồng 'cứ thoải mái yêu' Mối quan hệ giữa Shark Bình, bà Đào Lan Hương, và nữ diễn viên Phương Oanh hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận vào những ngày vừa qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-cua-vo-shark-binh-sau-khi-bi-phuong-oanh-to-tri-hoan-hoan-tat-thu-tuc-ly-hon-500984.html