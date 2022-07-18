Đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu chương trình đêm nhạc Khánh Ly bị xử phạt

Hậu trường 18/07/2022 22:07

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng đã xử phạt đơn vị tổ chức họp báo đêm nhạc "Hãy yêu ngày tới" của ca sỹ Khánh Ly với mức phạt 4 triệu đồng.

Theo VietNamNet, ngày 18/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đà Nẵng đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu chương trình đêm nhạc ca sĩ Khánh Ly tại Đà Nẵng.

Đơn vị này vi phạm vì không thực hiện đúng nội dung họp báo được Sở TT&TT chấp thuận, mức xử phạt là 4 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 30/6, Sở TT&TT cấp giấy chấp thuận họp báo với nội dung công bố và giới thiệu đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi". Tuy nhiên, ngày 5/7, đơn vị tổ chức họp báo với nội dung công bố và giới thiệu đêm nhạc "Hãy yêu ngày tới".

Ngày 7/7, Sở làm việc với đại diện đơn vị tổ chức họp báo và đơn vị này đã xác nhận việc điều chỉnh tên gọi chương trình không đúng theo giấy phép họp báo đã xin phép. Đây là hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật Báo chí năm 2016.

Đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu chương trình đêm nhạc Khánh Ly bị xử phạt - Ảnh 1
Ca sĩ Khánh Ly - Ảnh: Internet

Theo báo Giao Thông, trước đó, ngày 5/7, một số phương tiện truyền thông đưa tin, Kinh Kỳ Music Foundation chính thức công bố thông tin liveshow của ca sĩ Khánh Ly với chủ đề “60 năm hát tình ca - Hãy yêu ngày tới” diễn ra vào ngày 13/8 tại nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng.

Được biết, ngày 1/7 vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng làm việc với đại diện Công ty TNHH Mây Lang Thang, đơn vị chủ quản sân khấu Mây - In The Nest (phường 7, Đà Lạt), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo liên quan đến việc ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" không nằm trong danh sách được cấp phép đêm diễn.

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Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết danh ca Khánh Ly đã hát ca khúc "Gia tài của mẹ" mà chưa được Sở cấp phép biểu diễn.

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