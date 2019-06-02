Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo

Cách đây vài giờ, nữ diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất của con trai Cà Pháo lên trang cá nhân. Theo đó, cậu bé đã có chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Vũng Tàu sau một năm học tập vất vả. Trước đó, nữ diễn viên hạnh phúc khoe với người hâm mộ thành tích học tập tốt của Cà Pháo.

Chuyến nghỉ dưỡng vui vẻ của gia đình được Lê Phương chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Vào ngày tổng kết năm học, Lê Phương và ông xã Trung Kiên đã cùng nhau đến để ủng hộ tinh thần học tập của con trai - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, cậu bé Cà Pháo năm nào nay đã cao lớn, trưởng thành hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Có thể thấy trong mọi khoảnh khắc đời thường, Trung Kiên luôn là người xuất hiện bên cạnh Cà Pháo. Mặc dù không phải con ruột của mình nhưng anh lại yêu thương và quan tâm đặc biệt đến cậu bé. Chính vì vậy, Cà Pháo cũng dành cho Trung Kiên sự quý mến như cha ruột. Cả hai thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau như những người bạn.