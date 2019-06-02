Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo

Từ sau khi kết hôn với Lê Phương, Trung Kiên luôn dành sự yêu thương và quan tâm cho Cà Pháo.
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Cách đây vài giờ, nữ diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất của con trai Cà Pháo lên trang cá nhân. Theo đó, cậu bé đã có chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Vũng Tàu sau một năm học tập vất vả. Trước đó, nữ diễn viên hạnh phúc khoe với người hâm mộ thành tích học tập tốt của Cà Pháo.
Có thể thấy trong mọi khoảnh khắc đời thường, Trung Kiên luôn là người xuất hiện bên cạnh Cà Pháo. Mặc dù không phải con ruột của mình nhưng anh lại yêu thương và quan tâm đặc biệt đến cậu bé. Chính vì vậy, Cà Pháo cũng dành cho Trung Kiên sự quý mến như cha ruột. Cả hai thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau như những người bạn.
Lê Phương từng nghẹn ngào chia sẻ về mối quan hệ của con trai và cha dượng: “Từ nhỏ đến khi nói rõ, con chỉ biết mẹ và ngoại. Nay có một người đàn ông đủ tình thương để con vui đùa, tin tưởng, tâm sự, học cách yêu thương trách nhiệm… Mẹ thương lắm”.
Hiện tại, gia đình Lê Phương sắp đón chào thêm thành viên thứ 2. Ở những tháng cuối thai kỳ, nữ diễn viên đã tạm ngưng công việc để yên tâm dưỡng thai.