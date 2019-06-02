Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo

Hậu trường 02/06/2019 16:42

Từ sau khi kết hôn với Lê Phương, Trung Kiên luôn dành sự yêu thương và quan tâm cho Cà Pháo.

Cách đây vài giờ, nữ diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất của con trai Cà Pháo lên trang cá nhân. Theo đó, cậu bé đã có chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Vũng Tàu sau một năm học tập vất vả. Trước đó, nữ diễn viên hạnh phúc khoe với người hâm mộ thành tích học tập tốt của Cà Pháo.

Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo - Ảnh 1
Chuyến nghỉ dưỡng vui vẻ của gia đình được Lê Phương chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo - Ảnh 2
Vào ngày tổng kết năm học, Lê Phương và ông xã Trung Kiên đã cùng nhau đến để ủng hộ tinh thần học tập của con trai - Ảnh: Internet
Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo - Ảnh 3
Qua những hình ảnh được chia sẻ, cậu bé Cà Pháo năm nào nay đã cao lớn, trưởng thành hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Có thể thấy trong mọi khoảnh khắc đời thường, Trung Kiên luôn là người xuất hiện bên cạnh Cà Pháo. Mặc dù không phải con ruột của mình nhưng anh lại yêu thương và quan tâm đặc biệt đến cậu bé. Chính vì vậy, Cà Pháo cũng dành cho Trung Kiên sự quý mến như cha ruột. Cả hai thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau như những người bạn.

Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo - Ảnh 4
Trung Kiên che nắng cho con giữa trưa hè - Ảnh: Internet
Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo - Ảnh 5
Quan tâm chăm sóc con từ những điều nhỏ nhặt nhất - Ảnh: Internet
Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo - Ảnh 6
Cà Pháo cũng yêu thương anh không khác nào cha ruột - Ảnh: Internet

Lê Phương từng nghẹn ngào chia sẻ về mối quan hệ của con trai và cha dượng: “Từ nhỏ đến khi nói rõ, con chỉ biết mẹ và ngoại. Nay có một người đàn ông đủ tình thương để con vui đùa, tin tưởng, tâm sự, học cách yêu thương trách nhiệm… Mẹ thương lắm”.

Đối xử với con riêng của vợ chẳng khác gì cha ruột, ông xã Lê Phương nhận được điều này từ bé Cà Pháo - Ảnh 7
Gia đình hạnh phúc của Lê Phương và Trung Kiên - Ảnh: Internet

Hiện tại, gia đình Lê Phương sắp đón chào thêm thành viên thứ 2. Ở những tháng cuối thai kỳ, nữ diễn viên đã tạm ngưng công việc để yên tâm dưỡng thai.

Đang hạnh phúc, Lê Phương vẫn không quên những mặc cảm khi sinh con đầu lòng với chồng cũ

Đang hạnh phúc, Lê Phương vẫn không quên những mặc cảm khi sinh con đầu lòng với chồng cũ

Diễn viên Lê Phương tiếc nuối khi nhớ đến quãng thời gian mang thai và sinh con đầu lòng vì đã không chăm sóc bản thân thật tốt.

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