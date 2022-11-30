Đỗ Vinh Quang hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống đầy 'áp lực' sau kết hôn Đỗ Mỹ Linh: Trước áp lực làm con bầu Hiển, nay càng áp lực khi làm chồng Hoa hậu

Mới đây, Đỗ Vinh Quang cho biết thời điểm đầu tìm hiểu Đỗ Mỹ Linh, anh không có gì ngoài sự chân thành, hay theo cách nói của Hoa hậu Việt Nam 2016 là có chút ngây ngô. "Để đi tới đám cưới, đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có duyên số và sự nhiệt tình đẩy thuyền của những người thân", thiếu gia trẻ tuổi vui vẻ nói.

Ngày 23/10 vừa qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang tổ chức đám cưới, chính thức về chung nhà sau 2 năm hẹn hò. Sau hôn lễ, cặp đôi quay trở lại công việc, hiếm khi chia sẻ hình ảnh về đối phương trên mạng xã hội. Dù đã là vợ chồng nhưng Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội vẫn khá kín tiếng.

"Vợ tôi là một cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, cô ấy đóng góp và được ghi nhận ở không ít cuộc thi có tính nhân văn. Các giải thưởng mà Linh đạt được đã minh chứng cho tầm hồn, tính cách và lối sống.

Thiếu gia nhà bầu Hiển khẳng định khó để so sánh điều kiện của cả hai. Với Đỗ Vinh Quang, giá trị về tinh thần cao hơn vật chất và đám cưới hai vợ chồng đã đạt được điều đó.

Hiện nay, Linh là biên tập viên tại Ban Thể thao, Đài truyền hình Việt Nam. Đây là công việc mà tôi cảm thấy rất trân trọng và phù hợp với tính cách của cô ấy.

Nói ngắn gọn, chúng tôi có sự tương đồng trong học vấn, lối sống. Đặc biệt, vợ tôi cũng làm việc về thể thao, hiểu được công việc của chồng nên tôi thấy mọi sự trọn vẹn, viên mãn", chồng Đỗ Mỹ Linh chia sẻ trên tờ Dân Việt.

Vị thiếu gia trẻ cũng tiết lộ đôi chút về cuộc sống sau lấy chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, anh cho biết, dù công việc bận rộn nhưng trước mỗi bữa cơm chiều, bà xã xuống bếp cùng mẹ chồng chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Anh nghĩ rằng, đó cũng là niềm vui của vợ khi về nhà chồng.

Đặc biệt, khi được hỏi về việc "có áp lực" khi là con trai bầu Hiển, Đỗ Vinh Quang bật cười cho biết ngoài điều đó, anh còn "áp lực" khi là "chồng của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh".

"Khi là con của một người cha, người mẹ có địa vị, danh tiếng trong xã hội luôn có áp lực. Cái tên của mình khi nhắc tới, sẽ được bị đặt sau cái chức danh của bậc sinh thành. Ví dụ như tôi luôn được gọi là con của bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang.

Vì thế, trong cuộc sống, công việc, tôi luôn phải suy nghĩ để cư xử, hành động đúng với tính cách, nhưng không thể để ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng mà bố tôi và gia đình đã gây dựng trong 40 năm qua. Nói đơn giản, nhưng làm rất khó.

Trong xã hội có nhiều góc cạnh, mỗi người lại có tính cách riêng, tôi rất may mắn được bố mẹ kèm cặp, theo sát nên cũng chưa từng 'lạc lối'. Hiện tại tôi có thêm một chức danh mới nữa là 'chồng của Hoa hậu' nên càng áp lực. Tôi sẵn sàng đón nhận những áp lực, bởi nó là động lực trong cuộc sống. Tôi coi như đó là may mắn của mình, đâu phải ai cũng có niềm vinh dự đó đâu", thiếu gia vui vẻ.

"Chắc chắn tôi sẽ luôn ủng hộ công việc của vợ... Trên góc độ công bằng, cả hai cần chung tay xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc. Một tổ ấm thật sự hạnh phúc khi vợ chồng lắng nghe lẫn nhau. Còn hiện nay là mọi thứ đối với tôi đang rất hài hòa, có thể nói là hạnh phúc", thiếu gia Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2016 khi đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, khoa Quản trị Kinh doanh. Nàng hậu cùng chồng là Đỗ Vinh Quang có mối tình 2 năm kín tiếng. Sau 8 tháng vướng tin đồn hẹn hò, Hoa hậu Việt Nam 2016 mới chính thức xác nhận mối quan hệ với con trai bầu Hiển.

Kể từ sau khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu có sự tham gia của CLB bóng đá Hà Nội - đội bóng doanh nhân Đỗ Vinh Quang giữ chức chủ tịch. Mới đây, Đỗ Mỹ Linh còn khiến người hâm mộ "bán tin bán nghi" trước tin đồn có thai bởi phần bụng nhô cao bất thường. Hiện Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn chưa có bất cứ phát ngôn nào về những tin đồn lan truyền.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện chung vui trong ngày CLB bóng đá Hà Nội nhận danh hiệu vô địch Cup Quốc gia 2022.