Đỗ Thị Hà để lộ bàn tay lấm lem sau thi kết thúc môn, ai nấy đều trầm trồ 'Hoa hậu chăm học nhất Vbiz' là đây rồi!

Có thể thấy dù vừa đi học vừa làm Hoa hậu nhưng Đỗ Thị Hà vẫn luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Kể từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2020 và lọt Top 13 tại Miss World 2021 cho đến nay, Đỗ Thị Hà đã nhận được nhiều tình cảm mến mộ cùng sự tin yêu của đông đảo công chúng. Bằng chứng cụ thể là mọi hoạt động trạng thái mà nàng Hậu chia sẻ trên mạng xã hội đều được dân tình rất mực quan tâm, theo dõi. Đỗ Thị Hà lọt Top 13 tại Miss World 2021. - Ảnh: Internet Mới đây, Đỗ Thị Hà đặc biệt gây chú ý khi đăng tải một đoạn story trên trang cá nhân của nàng Hậu. Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết cô vừa trải qua kì thi cuối kì khá căng thẳng, đầy áp lực. Có lẽ phải trải qua khoảng thời gian làm bài khá lâu và dường như nàng Hậu cũng viết rất nhiều nên bàn tay cô lấm lem toàn là mực. Nhìn thấy hình ảnh như thế này ai nấy cũng đều xúc động và không quên dành cho Đỗ Thị Hà những lời khen ngợi có cánh, động viên cô nàng cố lên trên con đường học tập.



Nàng Hậu đăng tải story lên trang cá nhân về cánh tay lấm lem mực. - Ảnh chụp màn hình Dù vẫn còn trong thời gian đương nhiệm với lịch trình chạy show cực kỳ bận rộn, dày đặc, thế mà Đỗ Thị Hà vẫn quyết tâm không bỏ sót buổi học nào trên trường. Có thể thấy nàng Hậu rất chuyên cần, chăm chỉ tham gia lớp học. Thậm chí, trước đó cô cũng gây chú ý khi dậy từ rất sớm, vượt qua sự tắc đường của Hà Nội để đến lớp vào đúng giờ. Cũng có lần, Đỗ Thị Hà còn mang theo cả vương miện tới lớp để sau khi kết thúc buổi học còn kịp thay đồ để đi sự kiện. Chính vì lí do này mà nhiều người hâm mộ đã ưu ái gọi Đỗ Thị Hà với danh hiệu "Hoa hậu chăm chỉ nhất Vbiz".

Đỗ Thị Hà ngày càng xinh đẹp rạng rỡ. - Ảnh: FBNV Được biết, Đỗ Thị Hà đang là sinh viên năm 3 ngành Luật kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nàng Hậu được hầu hết bạn bè nhận xét là rất hòa đồng và thân thiện. Lúc lên giảng đường, hoa Hậu 10x đã rũ bỏ những bộ trang phục lộng lẫy, cầu kỳ, thay vào đó là cách ăn mặc rất đơn giản để tránh gây sự chú ý, thu hút của nhiều người vì hiện tại cô vẫn còn là sinh viên. Hiện tại, Nàng Hậu vẫn tập trung cho việc học. - Ảnh: FBNV Trong thời gian thi Miss World, Đỗ Thị Hà đã được nhà trường cho bảo lưu các môn học, để cô không bị ảnh hưởng việc học cũng như kết quả học tập của mình. Nhưng khi trở sau cuộc thi, cô phải thi bù tất cả các môn để hoàn tất chương trình, theo kịp tiến độ của cả lớp nên có lẽ cũng khó tránh khỏi áp lực, căng thẳng trong thi cử. Cô muốn khẳng định năng lực của mình trước công chúng. - Ảnh: FBNV Cũng trước đó từng có bạn fan hỏi Đỗ Thị Hà rằng, tại sao khi dành được ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020, cô vẫn tiếp tục theo đuổi việc học. Theo đó người đẹp cũng thẳng thắn trả lời, dù làm Hoa hậu nhưng cô vẫn quyết tâm phải có được tấm bằng Đại học, có lẽ đó cũng là điều khiến cho bố mẹ cảm thấy tự hào về cô cũng như trực tiếp khẳng định được năng lực, trình độ của mình trước công chúng.

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