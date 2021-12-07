Đỗ Hà là đại diện châu Á duy nhất trong Top 13 Top Model, tạo ấn tượng mạnh tại Miss World 2021

Hậu trường 07/12/2021 13:27

Sáng nay, BTC Miss World 2021 đã thông báo Top 13 phần thi Top Model, trong đó có đại diện Việt Nam. Vượt 123 thí sinh, Đỗ Hà “chặt đẹp” dàn đối thủ khi có phần catwalk đầy tự tin.

Với lợi thế ở đôi chân dài và gương mặt sáng, Đỗ Hà đã có phần trình diễn đầy tự tin, những bước chân chắc chắn, khỏe mạnh đã giúp cô phô diễn được toàn bộ thần thái đỉnh cao. Trong trang phục được lấy cảm hứng từ tên mình, Đỗ Hà đã tạo được điểm nhấn ấn tượng, thành công thu về những phản hồi tích cực cho xử lý tà đầy uyển chuyển. Có thể thấy, NTK Đỗ Long đã “cất giấu” nhiều tâm tư khi thiết kế nên bộ trang phục mang tên “Vẻ đẹp của dòng sông”.

Đỗ Hà là đại diện châu Á duy nhất trong Top 13 Top Model, tạo ấn tượng mạnh tại Miss World 2021 - Ảnh 1

Thêm vào đó, phom đầm ôm ngắn cùng những chi tiết được phác họa theo hệ thống long mạch Việt Nam trên thân đầm đã khiến khán giả không thể rời mắt. Được biết, NTK Đỗ Long cùng Stylist Kiệt Cao còn phối hợp cùng nhau trong khâu trang phục của Đỗ Hà ở đêm thi Chung kết tại Miss World 2021.

Đỗ Hà là đại diện châu Á duy nhất trong Top 13 Top Model, tạo ấn tượng mạnh tại Miss World 2021 - Ảnh 2

Thêm vào đó, phom đầm ôm ngắn cùng những chi tiết được phác họa theo hệ thống long mạch Việt Nam trên thân đầm đã khiến khán giả không thể rời mắt. Được biết, NTK Đỗ Long cùng Stylist Kiệt Cao còn phối hợp cùng nhau trong khâu trang phục của Đỗ Hà ở đêm thi Chung kết tại Miss World 2021.

Đỗ Hà là đại diện châu Á duy nhất trong Top 13 Top Model, tạo ấn tượng mạnh tại Miss World 2021 - Ảnh 3

Trước đó, Đỗ Hà còn diện một thiết kế khá đặc biệt của nhà thiết kế người Puerto Rico. Khác với trang phục có phần mềm mại phô diễn được đường line cơ thể tuyệt vời của Đỗ Hà, thiết kế trong phần catwalk đôi mang sắc tím chủ đạo được làm từ chất liệu khá đứng form. Nhưng điều này không hề làm giảm đi vẻ ngoài thời thượng của nàng hậu trong phần thi.

Đỗ Hà là đại diện châu Á duy nhất trong Top 13 Top Model, tạo ấn tượng mạnh tại Miss World 2021 - Ảnh 4

Tuy không đạt thứ hạng cao nhất của phần thi, Đỗ Hà vẫn tạo được dấu ấn với những bước catwalk đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Có thể nói, đây là bước tiến lớn đối với Đỗ Hà cũng như khẳng định sự cố gắng và tiềm năng của cô trên sàn runway sau này.

Đỗ Hà là đại diện châu Á duy nhất trong Top 13 Top Model, tạo ấn tượng mạnh tại Miss World 2021 - Ảnh 5

Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho đại diện Việt Nam – Đỗ Hà ở một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới ở những chặng đường kế tiếp nhé!

Đỗ Hà là đại diện châu Á duy nhất trong Top 13 Top Model, tạo ấn tượng mạnh tại Miss World 2021 - Ảnh 6Đỗ Hà là đại diện châu Á duy nhất trong Top 13 Top Model, tạo ấn tượng mạnh tại Miss World 2021 - Ảnh 7

Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho đại diện Việt Nam – Đỗ Hà ở một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới ở những chặng đường kế tiếp nhé!

Ảnh: BTC

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