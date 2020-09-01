Diva Hồng Nhung sống 'hưởng thụ' sau khi rời khu cách ly, nghe kể thôi cũng thích mê

Không còn than buồn hay nhớ sân khấu sau thời gian dài nghỉ dịch, diva Hồng Nhung dần thích nghi với cuộc sống bình yên mỗi ngày bên 2 con.

Sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung, diva Hồng Nhung trở lại với cuộc sống thường ngày. Nữ ca sĩ thoải mái bộc bạch về chuỗi ngày dài không được lên sân khấu. Không còn kêu ca vì buồn và nhớ sân khấu, giờ đây Hồng Nhung đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống bình yên mỗi ngày bên các con.

Bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, diva Hồng Nhung dành nhiều thời gian đưa Tôm và Tép đi chơi, dạy các con những điều hay - Ảnh: FB

Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Sau khi trở về nhà từ khu cách ly, tôi tự nhiên bắt đầu một nếp sống hàng ngày mới. (Nói 'tự nhiên' bởi vì tôi không suy nghĩ và đặt quyết tâm hay kiểu gì tương tự). Ngủ sớm, dậy sớm, ăn vừa đủ, tập nhiều hơn, đọc mỗi ngày (ít nhiều không quan trọng), chơi (hay học) cùng các con nhiều hơn, để ý giảm bớt thời gian trên điện thoại và máy tính, và mới nhất là tập thiền trong mỗi việc làm nho nhỏ như lau dọn nhà cửa, làm vườn, đi chợ, nấu ăn, lau xe máy, đi bộ, chụp ảnh...".



Ở tuổi 50, Hồng Nhung được khen trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FB

Hồng Nhung tự hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Với cô, có thể làm những gì mình thích, được chăm sóc và chơi cùng các con là sự "hưởng thụ".

Bà mẹ đơn thân tâm sự: "Tập trung bản thân trong mỗi điều giản dị ta làm khiến mỗi ngày sống trở nên quan trọng trong khi không làm việc gì quá quan trọng! Tôi dần thấy hứng thú sống những ngày không đi làm, không được lên sân khấu mà tôi đã từng buồn nhớ, kêu ca... Tôi thấy mình đang hưởng thụ mỗi ngày hơn là sống chờ sự bình thường trở lại. Tôi đang sống cái gọi là bình thường mới. Tôi thay đổi!".

Chia sẻ của Hồng Nhung nhận được sự quan tâm của mọi người. Nhiều dân mạng và bạn bè bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách nghĩ lạc quan của bà mẹ đơn thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diva-hong-nhung-song-huong-thu-sau-khi-roi-khu-cach-ly-nghe-ke-thoi-cung-thich-me-378475.html