Dù định cư nhiều năm ở nước ngoài, nhưng cuộc sống của cựu siêu mẫu Ngọc Quyên vẫn được khán giả quê nhà quan tâm. Thời gian gần đây, cô khiến mọi người lo lắng khi liên tục xuất hiện trên sóng livestream với hình ảnh xuề xòa. Gương mặt thiếu sức sống, kém sắc của chân dài này khiến nhiều người vỡ mộng.

Trên sóng livestream, Ngọc Quyên gây hoang mang vì lộ mặt mộc thiếu sức sống - Ảnh: Internet

Trước những lời chê bai, Ngọc Quyên đã có hành động đáp trả vô cùng thông minh. Bà mẹ đơn thân vừa tung loạt ảnh cực nóng bỏng lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô diện bikini hồng nổi bật, tạo dáng khoe thân hình "chuẩn không cần chỉnh" trước hồ bơi. Dù không còn hoạt động trong làng giải trí, nhưng vóc dáng chuẩn người mẫu của Ngọc Quyên vẫn khiến nhiều người trầm trồ.