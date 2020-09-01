Bị chê tàn tạ, Ngọc Quyên lột xác ngoạn mục, tung ảnh 'nóng bỏng mắt' bên trai trẻ 6 múi để đáp trả

Hậu trường 01/09/2020 11:58

Tung ảnh diện bikini gợi cảm, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên khoe trọn body nuột nà cùng vòng eo săn chắc. Vóc dáng của bà mẹ một con được khen nức nở.

Dù định cư nhiều năm ở nước ngoài, nhưng cuộc sống của cựu siêu mẫu Ngọc Quyên vẫn được khán giả quê nhà quan tâm. Thời gian gần đây, cô khiến mọi người lo lắng khi liên tục xuất hiện trên sóng livestream với hình ảnh xuề xòa. Gương mặt thiếu sức sống, kém sắc của chân dài này khiến nhiều người vỡ mộng.

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Trên sóng livestream, Ngọc Quyên gây hoang mang vì lộ mặt mộc thiếu sức sống - Ảnh: Internet

Trước những lời chê bai, Ngọc Quyên đã có hành động đáp trả vô cùng thông minh. Bà mẹ đơn thân vừa tung loạt ảnh cực nóng bỏng lên mạng xã hội. Trong ảnh, cô diện bikini hồng nổi bật, tạo dáng khoe thân hình "chuẩn không cần chỉnh" trước hồ bơi. Dù không còn hoạt động trong làng giải trí, nhưng vóc dáng chuẩn người mẫu của Ngọc Quyên vẫn khiến nhiều người trầm trồ.

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Cô tung ảnh gợi cảm đáp trả mọi lời chê bai - Ảnh: FB

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Vóc dáng 'không phải dạng vừa' của bà mẹ 1 con thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: FB

Ngọc Quyên còn chú thích: "Cả nhà quở em tàn tạ, em đi nghỉ mát tỏa nắng nha. Ta nói kiếm tiền đắm đuối mà dịch bệnh làm em chẳng dám đi đâu nên mọi người nói em tàn tạ. Đi xõa nhẹ lấy lại năng lượng. Em đủ tươi chưa cả nhà hay cần thêm". 

Trong một khoảnh khắc khác, bà mẹ một con gây "bỏng mắt" khi chụp ảnh chung với hội bạn thân 6 múi. Chỉ cần ngồi 1 chỗ, Ngọc Quyên vẫn thể hiện được thần thái đỉnh cao, vóc dáng chuẩn người mẫu không chút mỡ thừa.

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Ngọc Quyên vô cùng nổi bật khi chụp ảnh bên hội bạn thân điển trai - Ảnh: FB

Sau khi ly hôn chồng bác sĩ Việt kiều, Ngọc Quyên một mình làm việc nuôi con trai tại Mỹ. Dù vất vả bươn chải nơi xứ người, cựu siêu mẫu vẫn chưa có ý định về nước hoạt động nghệ thuật.

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