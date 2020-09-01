Được vợ trả lương mỗi tháng, Tuấn Hưng khoe luôn tin nhắn khiến dân tình trầm trồ 'lương cao thế'

Chia sẻ của ca sĩ Tuấn Hưng khiến nhiều người thích thú. Dân mạng không khỏi bất ngờ khi biết anh vẫn nhận lương hàng tháng từ bà xã.

Cách đây không lâu, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ tuyên bố tạm ngưng ca hát một thời gian. Nguyên nhân là vì anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, phụ bà xã Thu Hương lo cho các con và công việc kinh doanh. Dù không nói cụ thể thời gian nhưng giọng ca "Nắm lấy tay anh" hứa hẹn sẽ trở lại sân khấu khi các con trưởng thành và cứng cáp hơn.

Vợ chồng Tuấn Hưng sống hạnh phúc bên 3 con - Ảnh: FB

Sau thông báo này, cuộc sống của Tuấn Hưng được dân mạng quan tâm, chú ý nhiều hơn. Mới đây, anh khiến mọi người bất ngờ xen lẫn thích thú khi tiết lộ chuyện được nhận lương từ bà xã mỗi tháng.

Tuấn Hưng hài hước tiết lộ: "Dù là đang tạm ngưng nghỉ ở nhà, nhưng hậu quả cái con Cô Vy Cô Vít nó để lại kinh khủng quá. Cứ tiêu tiền mà chẳng kiếm được khoản nào. Sáng nay ngủ dậy thấy tài khoản ting ting, mừng rơi nước mắt. Sếp chuyển lương tháng này. Cảm ơn sếp Trần Thu Hương nhiều lắm”.

Tin nhắn còn chú thích rõ nội dung: 'Chủ tịch Trần Thu Hương chuyển tiền lương cho anh Tuấn Hưng' - Ảnh: FB

Được mệnh danh là chàng 'ngựa hoang' đào hoa của làng giải trí, nhưng sau khi lấy vợ Tuấn Hưng hoàn toàn trở thành người đàn ông của gia đình - Ảnh: FB

Anh còn công khai thông tin giao dịch khiến ai nấy ghen tỵ. Dù cố tình che đi số tiền cụ thể nhưng nhìn con số còn lại, dân mạng cũng được một phen trầm trồ: "Làm vừa lòng chủ tịch hay sao mà lương cao thế em", "Nhìn sơ sơ là ít nhất 8 số 0 đằng sau. Golf thoải mái anh ạ", "Sướng nhất anh số hưởng dã man", "Trời ơi, làm cách nào để vợ chuyển lương cho thế? Sướng thế"...

Dưới bài viết, vợ Tuấn Hưng còn tiết lộ thêm điểm tuyệt vời của ông xã. Thu Hương được chồng tín nhiệm giao trọng trách giữ tiền. Cô viết: "Luôn được mang tiếng đẹp trên Facebook vì được chồng thương hay viết lên Facebook, mà ai biết đâu tiền chồng bị vợ cầm hết”.

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