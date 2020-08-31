Khoe nhan sắc diễm lệ ở tuổi 44, Thúy Nga khiến dân tình cười ngặt nghẽo khi mách bí kíp có eo 'con kiến'

Nhan sắc của danh hài Thúy Nga khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ. Ở tuổi 44 và trải qua 1 lần sinh nở, cô vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.

Hiện danh hài Thúy Nga đang bị kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19. Không chạy show, cô dành hầu hết thời gian cho bản thân và vui chơi bên bạn bè. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ hài sinh năm 1976 thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống đời thường để người hâm mộ theo dõi. Thi thoảng, cô chia sẻ nhiều câu chuyện vui khi đến chơi nhà các đồng nghiệp tại xứ sở cờ hoa.

Danh hài Thúy Nga bị kẹt ở Mỹ hơn nửa năm - Ảnh: FB

Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, Thúy Nga vẫn giữ cho mình tâm trạng thoải mái nhất. Mới đây, bà mẹ đơn thân vui vẻ đăng ảnh chụp chân dung khoe nhan sắc trẻ trung, rạng ngời ở tuổi 44.

Nữ nghệ sĩ khoe eo thon gợi cảm với áo croptop - Ảnh: FB

Trong ảnh, Thúy Nga khoe nét đẹp đằm thắm của phụ nữ ở tuổi trung niên. Nữ nghệ sĩ diện váy dài kết hợp với áo crotop gợi cảm khoe vòng eo bé xíu không chút mỡ thừa.

Cô hài hước chia sẻ: "Bí quyết để có 1 vòng eo nhỏ đẹp là nhờ anh photoshop ảnh nắn bóp cái... hình là sẽ có 1 vòng eo lý tưởng. Chị em phụ nữ nên học hỏi như Nga".

Thúy Nga được khen nhan sắc ngày càng trẻ hóa ở tuổi 44 - Ảnh: FB

Cô không ngại diện bikini 2 mảnh để lộ đường cong cơ thể nuột nà - Ảnh: FB

Hình ảnh gợi cảm của nghệ sĩ Thúy Nga lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cô nhận được vô số lời khen "có cánh" từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Mọi người xuýt xoa: "Mặc đồ rất sexy nhưng đôi mắt rất buồn! Phụ nữ từng trải luôn hấp dẫn", "Đẹp quá chị yêu à", "Cô đẹp và quyến rũ quá. Mỹ nữ miền Trung", "Thỉnh thoảng thấy chị rất Tây"...

Vy Oanh hé lộ 'tất tần tật' về cuộc sống bên chồng đại gia hơn 15 tuổi, liệu có hạnh phúc như mơ? Sau khi lấy chồng và sinh con, ca sĩ Vy Oanh không hoạt động nhiều trong làng giải trí. Cô tập trung kinh doanh và vun vén hạnh phúc gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-nhan-sac-diem-le-o-tuoi-44-thuy-nga-khien-dan-tinh-cuoi-ngat-ngheo-khi-mach-bi-kip-co-eo-con-kien-378353.html