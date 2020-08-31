Khoe nhan sắc diễm lệ ở tuổi 44, Thúy Nga khiến dân tình cười ngặt nghẽo khi mách bí kíp có eo 'con kiến'

Hậu trường 31/08/2020 16:40

Nhan sắc của danh hài Thúy Nga khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ. Ở tuổi 44 và trải qua 1 lần sinh nở, cô vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.

Hiện danh hài Thúy Nga đang bị kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19. Không chạy show, cô dành hầu hết thời gian cho bản thân và vui chơi bên bạn bè. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ hài sinh năm 1976 thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống đời thường để người hâm mộ theo dõi. Thi thoảng, cô chia sẻ nhiều câu chuyện vui khi đến chơi nhà các đồng nghiệp tại xứ sở cờ hoa.

nhan sac danh hai thuy nga
Danh hài Thúy Nga bị kẹt ở Mỹ hơn nửa năm - Ảnh: FB

Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, Thúy Nga vẫn giữ cho mình tâm trạng thoải mái nhất. Mới đây, bà mẹ đơn thân vui vẻ đăng ảnh chụp chân dung khoe nhan sắc trẻ trung, rạng ngời ở tuổi 44.

nhan sac danh hai thuy nga 1
Nữ nghệ sĩ khoe eo thon gợi cảm với áo croptop - Ảnh: FB

Trong ảnh, Thúy Nga khoe nét đẹp đằm thắm của phụ nữ ở tuổi trung niên. Nữ nghệ sĩ diện váy dài kết hợp với áo crotop gợi cảm khoe vòng eo bé xíu không chút mỡ thừa.

Cô hài hước chia sẻ: "Bí quyết để có 1 vòng eo nhỏ đẹp là nhờ anh photoshop ảnh nắn bóp cái... hình là sẽ có 1 vòng eo lý tưởng. Chị em phụ nữ nên học hỏi như Nga".

nhan sac danh hai thuy nga 2
Thúy Nga được khen nhan sắc ngày càng trẻ hóa ở tuổi 44 - Ảnh: FB
nhan sac danh hai thuy nga 3
Cô không ngại diện bikini 2 mảnh để lộ đường cong cơ thể nuột nà - Ảnh: FB

Hình ảnh gợi cảm của nghệ sĩ Thúy Nga lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cô nhận được vô số lời khen "có cánh" từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Mọi người xuýt xoa: "Mặc đồ rất sexy nhưng đôi mắt rất buồn! Phụ nữ từng trải luôn hấp dẫn", "Đẹp quá chị yêu à", "Cô đẹp và quyến rũ quá. Mỹ nữ miền Trung", "Thỉnh thoảng thấy chị rất Tây"...

Vy Oanh hé lộ 'tất tần tật' về cuộc sống bên chồng đại gia hơn 15 tuổi, liệu có hạnh phúc như mơ?

Vy Oanh hé lộ 'tất tần tật' về cuộc sống bên chồng đại gia hơn 15 tuổi, liệu có hạnh phúc như mơ?

Sau khi lấy chồng và sinh con, ca sĩ Vy Oanh không hoạt động nhiều trong làng giải trí. Cô tập trung kinh doanh và vun vén hạnh phúc gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Nga nghệ sĩ Thúy Nga diễn viên Thúy Nga

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026