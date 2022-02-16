Diễn viên Thanh Bình sau 1 tháng vướng lùm xùm đời tư: Khóa bình luận, dành thời gian cho gia đình, tìm hiểu người mới

Diễn viên Thanh Bình trở nên vô cùng kín tiếng sau ồn ào đời tư cách đây 1 tháng, nam diễn viên khóa bình luận trên trang cá nhân và chủ yếu dành thời gian bên gia đình.

Vừa qua, Thanh Bình trở thành tâm điểm chú ý khi bị một cô gái nhận là người yêu bóc phốt nam diễn viên qua lại lăng nhăng với nhiều cô gái. Sau đó, chồng cũ Ngọc Lan đã phải lên tiếng xin lỗi và giải thích cô gái tên T. không phải bạn gái mình, mà chỉ là tình đơn phương. Thanh Bình kể anh và cô gái tố mình quen biết nhau cách đây 2 năm. Đến tháng 4/2021, họ nói chuyện nhiều hơn. Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, nam diễn viên cũng thừa nhận trong quá trình tiếp xúc bản thân cũng có ý định tìm hiểu. Nhưng sau đó khi nhận ra giữa cả hai không có sự tương đồng, anh quyết định dừng lại. Thanh Bình nhận sai khi không dứt khoát hơn vì thời điểm đó, anh sợ đối phương bị tổn thương. Thanh Bình gửi lời xin lỗi đến T vì đã làm cô tổn thương.

Sau 1 tháng vướng vào những ồn ào, Thanh Bình hiện trở nên vô cùng kín tiếng. Trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên để chế độ khóa bình luận với người lạ trên mạng xã hội để tránh nhận những lời gièm pha không hay. Thời gian qua, Thanh Bình vẫn thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống đời thường và dành thời gian bên gia đình, người thân. Thời điểm mới xảy ra ồn ào, để mọi chuyện lắng xuống hoàn toàn, chồng cũ của Ngọc Lan không sử dụng mạng xã hội gần 10 ngày.

Thanh Bình tận hưởng thời gian du lịch bên gia đình (Ảnh: FBNV) Trước đó, trong cuộc trả lời với báo chị, Thanh Bình cho biết anh đang tìm hiểu người mới, nam diễn viên giấu kín danh tính người đang tìm hiểu và chỉ tiết lộ cô gái này không làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật: "Khi nào hẹn hò ai tôi sẽ công khai". Nam diễn viên khẳng định bản thân anh trong trạng thái độc thân 2 năm qua. “Bình mong muốn được khép lại những ồn ào và cũng sẽ tạm ngừng hoạt động trên mạng xã hội cho tới khi có những hoạt động khác trở lại. Một phần nữa là hiện trang cá nhân của Bình vẫn đang không an toàn”, anh chia sẻ. Thanh Bình là gương mặt nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, bên cạnh đó, anh cũng được khán giả biết đến là chồng cũ của diễn viên Ngọc Lan. Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống và có chung 1 cậu con trai, cặp đôi diễn viên bất ngờ công bố ly hôn. Đến nay, Ngọc Lan vẫn không tiết lộ lý do cụ thể dẫn đến hôn nhân tan vỡ, nhưng cô cho biết sẽ giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ để cùng chăm sóc con trai.

Bị Thanh Bình làm căng đòi kiện, bác bỏ việc yêu đương, cô gái lập tức tung luôn tin nhắn "van xin" phản pháo Cô gái trong vụ việc cho biết sau khi vừa viết bài phản pháo, phủ nhận toàn bộ tin đồn lăng nhăng, bắt cá nhiều tay... Thanh Bình đã lập tức nhắn tin "van xin" cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-thanh-binh-sau-1-thang-vuong-lum-xum-doi-tu-khoa-binh-luan-danh-thoi-gian-cho-gia-dinh-tim-hieu-nguoi-moi-450376.html