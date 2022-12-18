Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi

Hậu trường 18/12/2022 11:23

Trong ngày trọng đại, diễn viên Ngọc Thuận không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi nên duyên cùng bà xã Bích Ngọc.

Vào chiều ngày 17/12, lễ cưới của diễn viên Ngọc Thuận và bà xã Bích Ngọc kém nam diễn viên 17 tuổi đã được diễn ra tại tư gia. Trước đó từ khoảng cuối tháng 10, anh liên tục khoe các bộ ảnh cưới được thực hiện chỉn chu, tỉ mỉ.

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 1

Khi cùng vợ cử hành các nghi thức lễ cưới tại nhà riêng ở TP.HCM, nam diễn viên bật khóc trong khoảnh khắc thiêng liêng. Anh chia sẻ hạnh phúc khi bước vào cột mốc mới của cuộc đời. 

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 2

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 3
Ngọc Thuận và vợ xuất hiện rạng rỡ khi tiến hành các nghi thức lễ cưới ở nhà riêng.

Tới tối cùng ngày, Ngọc Thuận tổ chức tiệc cưới mời khách tại một nhà hàng sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh.

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 4

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 5
Không gian tiệc cưới của diễn viên Ngọc Thuận và vợ trẻ.

Cặp đôi xuất hiện từ khá sớm để chào đón những vị khách quý của mình. Có khá nhiều sao Việt nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc, vợ chồng Lê Phương, Thúy Diễm - Lương Thế Thành, BB Trần, Huy Khánh, Nam Cường, Trương Minh Quốc Thái,... đã đến dự đám cưới của vợ chồng Ngọc Thuận.

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 6
Huy Khánh và Thuý Diễm - Lương Thế Thành.

 

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 7
Vợ chồng Lê Phương

 

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 8
NSƯT Thành Lộc

 

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 9
Diễn viên nhí Ngân Chi

 

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 10
Nam Cường và MC Quỳnh Hoa

Ngọc Thuận cho biết vợ anh sinh năm 2003. Họ quen nhau tình cờ và gắn bó nhờ tính cách hòa hợp, nhiều sở thích chung bất chấp việc chênh lệch tuổi tác. Cả hai đều cùng nhau trải qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống và quyết định tiến tới hôn nhân. Được biết Ngọc Thuận đã đăng ký kết hôn với bà xã trước khi hôn lễ diễn ra.

Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi - Ảnh 11

Ngọc Thuận sinh năm 1986, tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Trai Nhảy, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Vợ Chồng Đậu Thời @, Lạc Lối, Thám Tử Miệt Vườn, Sóng Tình... Anh cũng dẫn dắt nhiều chương trình về đề tài ẩm thực.

Đám cưới đặc biệt và hôn nhân viên mãn của Lê Dương Bảo Lâm bên bà xã đảm đang

Đám cưới đặc biệt và hôn nhân viên mãn của Lê Dương Bảo Lâm bên bà xã đảm đang

Sau khi về chung một nhà, bà xã Quỳnh Quỳnh trở thành hậu phương vững chắc, hỗ trợ Lê Dương Bảo Lâm phát triển sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Ngọc Thuận Ngọc Thuận lễ cưới Ngọc Thuận đám cưới sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 33 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 48 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang