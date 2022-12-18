Diễn viên Ngọc Thuận hạnh phúc trong hôn lễ với vợ trẻ kém 17 tuổi

Vào chiều ngày 17/12, lễ cưới của diễn viên Ngọc Thuận và bà xã Bích Ngọc kém nam diễn viên 17 tuổi đã được diễn ra tại tư gia. Trước đó từ khoảng cuối tháng 10, anh liên tục khoe các bộ ảnh cưới được thực hiện chỉn chu, tỉ mỉ.

Khi cùng vợ cử hành các nghi thức lễ cưới tại nhà riêng ở TP.HCM, nam diễn viên bật khóc trong khoảnh khắc thiêng liêng. Anh chia sẻ hạnh phúc khi bước vào cột mốc mới của cuộc đời.

Ngọc Thuận và vợ xuất hiện rạng rỡ khi tiến hành các nghi thức lễ cưới ở nhà riêng.

Tới tối cùng ngày, Ngọc Thuận tổ chức tiệc cưới mời khách tại một nhà hàng sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh.

Không gian tiệc cưới của diễn viên Ngọc Thuận và vợ trẻ.

Cặp đôi xuất hiện từ khá sớm để chào đón những vị khách quý của mình. Có khá nhiều sao Việt nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc, vợ chồng Lê Phương, Thúy Diễm - Lương Thế Thành, BB Trần, Huy Khánh, Nam Cường, Trương Minh Quốc Thái,... đã đến dự đám cưới của vợ chồng Ngọc Thuận.

Huy Khánh và Thuý Diễm - Lương Thế Thành.

Vợ chồng Lê Phương

NSƯT Thành Lộc

Diễn viên nhí Ngân Chi

Nam Cường và MC Quỳnh Hoa

Ngọc Thuận cho biết vợ anh sinh năm 2003. Họ quen nhau tình cờ và gắn bó nhờ tính cách hòa hợp, nhiều sở thích chung bất chấp việc chênh lệch tuổi tác. Cả hai đều cùng nhau trải qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống và quyết định tiến tới hôn nhân. Được biết Ngọc Thuận đã đăng ký kết hôn với bà xã trước khi hôn lễ diễn ra.

Ngọc Thuận sinh năm 1986, tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Trai Nhảy, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Vợ Chồng Đậu Thời @, Lạc Lối, Thám Tử Miệt Vườn, Sóng Tình... Anh cũng dẫn dắt nhiều chương trình về đề tài ẩm thực.