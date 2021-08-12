Diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ có chia sẻ xúc động nhân ngày đặc biệt của cố nghệ sĩ Đức Long

Hậu trường 12/08/2021 23:23

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày diễn viên Đức Long ra đi, mới đây, Cao Thái Hà bất ngờ cho có động thái mới nhân ngày đặc biệt của cố nghệ sĩ.

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày diễn viên Đức Long ra đi, thế nhưng hình bóng của anh sẽ vẫn sống mãi trong lòng của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Mới đây, nữ diễn viên Cao Thái Hà - bạn thân của cố nghệ sĩ - đã có một bài đăng xúc động trên trang cá nhân.

Được biết, hôm nay là sinh nhật của diễn viên Đức Long, Cao Thái Hà đã chia sẻ lại bài viết cách đây một năm, lúc đó do bận đi diễn nên cô không có mặt để cùng bạn đón sinh nhật. Tuy nhiên, khi ấy, cô vẫn tin rằng cả hai sẽ cùng nhau già đi và cùng nhau trải qua mọi thứ của cuộc sống này.

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Bài viết của Cao Thái Hà trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Đến nay, khi Đức Long đã ra đi, Cao Thái Hà cho biết dù không thể thực hiện được lời hứa đó nhưng cặp đôi cũng đã đi cùng nhau đến phút cuối cùng của cuộc đời nam diễn viên. Bên cạnh đó, Cao Thái Hà cũng đã lấy hết can đảm mở điện thoại của bạn thân và lưu lại hết những kỷ niệm du lịch của hai người "để sau này già có bị đãng trí Hà sẽ mở ra xem nè".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận tiếc thương cho nam nghệ sĩ cũng như động viên Cao Thái Hà cố gắng vượt qua nỗi đau.

Trước đó, trên trang cá nhân, Cao Thái Hà cũng bày tỏ cô sẽ hoàn thành những gì Đức Long dặn dò. Tâm nguyện của anh là được rải tro cốt ở Nha Trang, cô sẽ thực hiện sau mùa dịch.

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