Diễn viên Bình An bất ngờ tiết lộ chuyện bà xã Phương Nga bắt làm một việc đều đặn mỗi tuần, ai nghe qua cũng trầm trồ ngưỡng mộ

Cụ thể, nam diễn viên đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái hài hước: "Em ở chung cư, tầng cao, mỗi tầng đều có một phòng để rác nhưng cứ đều đặn 1 tuần 1 lần em lại phải bê đống rác to đùng đại loại như ảnh này mang xuống tầng 1 các bác ạ! Vợ em bắt em phải như thế

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Bình An đã bất ngờ chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của bản thân kể từ ngày về chung một nhà với Á hậu Phương Nga .

Cái đống này là rác, nhưng rác này hơi đặc biệt xíu, nó được chính tay vợ em lọc ra, rửa sạch và để riêng ra một chỗ. Vợ em bảo, nó là giấy, là chai nhựa, là đồ hộp có thể tái chế được hoạc ít ra cũng giúp cô lao công kiếm thêm ít thu nhập từ việc bán đồng nát. Vợ em là thế đấy, đáng yêu vô cùng".

Đầu tiên em khó chịu lắm, sau rồi cũng thấy vui vui, tuy hơi mệt nhưng ý nghĩa các bác ạ.

Nam diễn viên hài hước đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái dòng trạng thái hài hước.

Ai cũng bất ngờ công việc mà Bình An phải làm đều đặn mỗi tuần chính là mang những loại rác được bà xã Phương Nga chọn lọc để giúp thuận tiện cho việc tái chế, đặc biệt là giúp đỡ cho những người lao công có thêm thu nhập nhờ việc bán đồng nát.

Dù than vãn trên mạng là thế, nhưng hành động này của đôi vợ chồng trẻ đã nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.



Dù than vãn trên mạng là thế, nhưng hành động này của đôi vợ chồng trẻ đã nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng.

Diễn viên Bình An và người đẹp Phương Nga vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 9/2018. Mối quan hệ của cặp đôi này từng trải qua giai đoạn khó khăn do phải giấu giếm chuyện tình cảm, né tránh sự chú ý của dư luận vào thời điểm Phương Nga mới trở thành Á hậu. Thời gian này, cả hai chọn cách im lặng, không phủ nhận, cũng không xác nhận chuyện yêu đương với công chúng.

Diễn viên Bình An và người đẹp Phương Nga vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 9/2018.

hời gian này, cả hai chọn cách im lặng, không phủ nhận, cũng không xác nhận chuyện yêu đương với công chúng.

Vào dịp Valentine năm 2019, Bình An và Phương Nga mới công khai chuyện họ là một cặp. Sau khi công khai yêu nhau, Bình An - Phương Nga thoải mái thể hiện tình cảm, thường xuyên được mời song hành tại các sự kiện giải trí và được khen đẹp đôi nhất nhì showbiz Việt. Sau khoảng thời gian hẹn hò, đến tháng 10/2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới hoành tráng được tổ chức ở Hà Nội.