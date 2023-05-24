Vợ chồng son Bình An - Phương Nga quấn quýt khoe kỷ niệm ngày cưới nhưng netizen 'nhanh mắt' phát hiện một điểm sai sai?

Dòng chia sẻ mới đây của Á hậu Phương Nga khiến cộng đồng mạng quan tâm.

Ngày 22/10/2022 vừa qua, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tổ chức lễ cưới sau 5 năm yêu nhau. Cặp đôi đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía quan khách và người hâm mộ. Cặp đôi được được nhận xét là cặp đôi "trai tài gái sắc". Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân. Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tổ chức lễ cưới sau 5 năm yêu nhau. Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Phương Nga chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên cạnh ông xã, kèm theo dòng trạng thái: "Kỷ niệm 6 tháng". Khoảnh khắc trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Á hậu Phương Nga chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên cạnh ông xã. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và không quên để lại những bình luận chúc phúc dành cho cặp đôi. Tuy nhiên, một tài khoản mạng đã tinh mắt nhận ra một điểm sai sai ở dòng trạng thái của Phương Nga. Cụ thể, người này thắc mắc rằng vợ chồng Phương Nga phải kỉ niệm 7 tháng chứ không phải 6 tháng. Ngay lập tức, Phương Nga có câu trả lời gây bất ngờ. Phương Nga giải thích lý do để kỉ niệm 6 tháng ngày cưới chứ không phải 7 tháng Cộng đồng mạng thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi. Bùi Phương Nga là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô được nhận xét là "tài sắc vẹn toàn" khi tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại Giỏi. Hiện tại, Á hậu Phương Nga đang là MC cho chương trình VTV.

Bùi Phương Nga là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Về phía Bình An, anh được khán giả biết đến trong vai trò diễn viên. Với vẻ điển trai, kèm theo lối diễn xuất tự nhiên, Bình An đã tham gia nhiều dự án phim như: 5S Online, Mối tình đầu của tôi, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố,.. Bình An được khán giả biết đến trong vai trò diễn viên. Sau kết hôn, vợ chồng son Phương Nga và Bình An không ngại thể thiện tình cảm mỗi khi tham dự các sự kiện. Cả hai chia sẻ bí quyết để gia đình hạnh phúc là phải yêu thương, tôn trọng lẫn nhau cũng như gia đình đôi bên. Phương Nga và Bình An vẫn quấn quýt bên nhau mỗi khi tham dự các sự kiện. Bên cạnh đó, dù bận rộn với công việc, cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau sau kết hôn. Á hậu Phương Nga từng cho biết Bình An khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên. Với Phương Nga, 5 năm yêu Bình An là quãng thời gian hạnh phúc, luôn được anh chiều chuộng, tháp tùng tới những sự kiện lớn nhỏ. Mọi thứ không thay đổi sau khi cả hai kết hôn. Bên cạnh đó, dù bận rộn với công việc, cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau sau kết hôn.

"Vợ chồng son" Bình An Phương Nga tung bộ ảnh lãng mạn - đón Valentine đầu tiên sau kết hôn Trong bộ ảnh Valentine mới nhất, vợ chồng diễn viên Bình An - Á hậu Phương Nga nhận được nhiều sự quan tâm, ngưỡng mộ bởi cử chỉ ngọt ngào và lãng mạn trong từng khung hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-son-binh-an-phuong-nga-quan-quyt-khoe-ky-niem-6-thang-ngay-cuoi-585264.html