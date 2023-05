Vợ chồng son Bình An - Phương Nga quấn quýt khoe kỷ niệm ngày cưới nhưng netizen 'nhanh mắt' phát hiện một điểm sai sai?

Ngày 22/10/2022 vừa qua, Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An tổ chức lễ cưới sau 5 năm yêu nhau. Cặp đôi đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ phía quan khách và người hâm mộ. Cặp đôi được được nhận xét là cặp đôi "trai tài gái sắc". Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân.

Bùi Phương Nga là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Về phía Bình An, anh được khán giả biết đến trong vai trò diễn viên. Với vẻ điển trai, kèm theo lối diễn xuất tự nhiên, Bình An đã tham gia nhiều dự án phim như: 5S Online, Mối tình đầu của tôi, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố,..

Sau kết hôn, vợ chồng son Phương Nga và Bình An không ngại thể thiện tình cảm mỗi khi tham dự các sự kiện. Cả hai chia sẻ bí quyết để gia đình hạnh phúc là phải yêu thương, tôn trọng lẫn nhau cũng như gia đình đôi bên.

Phương Nga và Bình An vẫn quấn quýt bên nhau mỗi khi tham dự các sự kiện.

Bên cạnh đó, dù bận rộn với công việc, cả hai vẫn luôn dành thời gian cho nhau sau kết hôn. Á hậu Phương Nga từng cho biết Bình An khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên. Với Phương Nga, 5 năm yêu Bình An là quãng thời gian hạnh phúc, luôn được anh chiều chuộng, tháp tùng tới những sự kiện lớn nhỏ. Mọi thứ không thay đổi sau khi cả hai kết hôn.