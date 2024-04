Đúng 17h chiều mai, Chủ nhật 28/4/2024, 3 con giáp 'GOM VÀNG VÉT BẠC', hưởng phước đến già, khó ai giàu sánh bằng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật 28/4/2024, tuổi Hợi luôn mang lại cho nửa kia cảm giác an tâm, dù bản mệnh không hay dành cho người ấy những lời có cánh. Bản mệnh thường thể hiện tình cảm của mình bằng những hành động quan tâm, chăm sóc thiết thực.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi tuổi Mão bước vào một thời kỳ mới vượng phát, nhiều may mắn. Trong giai đoạn này, bản mệnh nhận được sự nâng đỡ của quý nhân, cát tinh phù trợ nên làm gì cũng có thể đạt thành công rực rỡ. Sự chăm chỉ, quyết tâm của bản mệnh có thể mang về thành quả tốt đẹp. Thành tích của con giáp này cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi dự báo rằng cuối tháng 4, người tuổi Mão tạm biệt khó khăn để đón may mắn. Bước sang tháng 5, bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi. Bản mệnh thể hiện năng lực vốn có, sự thông minh, nhanh nhạy. Sang tháng 6, tuổi Mão đón nhận hạnh phúc, may mắn bất ngờ, từ công việc đến cuộc sống cá nhân đều viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi Chủ nhật 28/4/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần biết tích lũy từ sớm. Ngày Chủ nhật 28/4/2024 tuổi Dần có được sự kết nối chân thành với người bạn yêu thương, cả hai luôn thấu hiểu nhau một cách chân thành.

Công việc: Người tuổi Dần có vị trí tốt, nắm rõ vận hành công việc và có ý chí tiến thủ rất cao.

Tình cảm: Tình cảm chưa đơm hoa kết trái, bạn chưa dám ngỏ lời, không tìm được cơ hội thích hợp bày tỏ lòng mình.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết chứng minh tài chính rõ ràng, tìm hiểu cách cải thiện vận may.

Sức khoẻ: Dồn thời gian vào để làm việc, chưa biết cách chăm sóc bản thân chu đáo.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.