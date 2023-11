Mới 'về chung nhà' với Bình An chưa được 1 năm, Á Hậu Phương Nga đã bất ngờ khoe con trai 2 tuổi

Cặp đôi Phương Nga - Bình An đã chính thức về chung một nhà vào 22/10 năm 2022. Phương Nga - Bình An nổi tiếng là cực chăm chỉ 'phát cẩu lương' cho cộng đồng mạng với loạt ảnh cưới và ảnh hưởng tuần trăng mật cực kì ngọt ngào. Không chỉ thế Phương Nga và An Bình còn thường xuyên xuất hiện chung trên các sự kiện thảm đỏ khiến ai nấy đều phải phát ghen tị vì quá hạnh phúc.

Ảnh tuần trăng mật tại Phú Quốc của cặp đôi đã khiến mọi người phải ghen tỵ một thời.

Mới đây, Á hậu Phương Nga khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ công khai hình ảnh 'con cưng' sắp được 2 tuổi. Nàng hậu hài hước chia sẻ rằng:' 'Con zai' gần tháng nữa là 2 tuổi của tôi. Sao càng lớn càng đen dị con'.