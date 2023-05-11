Mới 'về chung nhà' với Bình An chưa được 1 năm, Á Hậu Phương Nga đã bất ngờ khoe con trai 2 tuổi

Gần đây, những chia sẻ về cuộc sống đời thường của Á Hậu Phương Nga đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.
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Cặp đôi Phương Nga - Bình An đã chính thức về chung một nhà vào 22/10 năm 2022. Phương Nga - Bình An nổi tiếng là cực chăm chỉ 'phát cẩu lương' cho cộng đồng mạng với loạt ảnh cưới và ảnh hưởng tuần trăng mật cực kì ngọt ngào. Không chỉ thế Phương Nga và An Bình còn thường xuyên xuất hiện chung trên các sự kiện thảm đỏ khiến ai nấy đều phải phát ghen tị vì quá hạnh phúc.
Mới đây, Á hậu Phương Nga khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ công khai hình ảnh 'con cưng' sắp được 2 tuổi. Nàng hậu hài hước chia sẻ rằng:' 'Con zai' gần tháng nữa là 2 tuổi của tôi. Sao càng lớn càng đen dị con'.
Chưa hết khiến dân tình nháo nhào, nàng Hậu còn đính kèm một loạt ảnh cô đang cưng nưng 'con trai' 2 tuổi của mình. Hóa ra con trai của Á hậu Phương Nga chính là chú mèo cưng nhà cô nàng nuôi. Điều này đã khiến Netizen không khỏi cười lăn cười bò trước sự hài hước, vui tình của nàng Hậu.
Chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn, Á hậu Phương Nga không lâu trước đây đã tiết lộ rằng sau khi về chung 1 nhà cuộc sống có rất nhiều thay đổi. Cả hai đều có chung sở thích du lịch và từ giờ không còn đi du lịch một mình nữa. Ngoài ra Á hậu chia sẻ thêm vì đã về chung 1 nhà nên Bình An không phải đón đưa cô nữa, chỉ cần về nhà và ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau là đã rất hạnh phúc rồi.