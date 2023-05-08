Á hậu Mâu Thủy tự tin khoe vòng 2 hậu sinh con trai đầu lòng 3 tháng

Ai nấy đều trầm trồ xuýt xoa trước vòng 2 của mẹ bỉm sữa Mâu Thủy sau 3 tháng sinh con.

Chiều ngày 7/5, Á hậu Mâu Thủy đã đăng tải đoạn clip mới trên trang cá nhân. Cụ thể, nàng hậu sinh năm 1992 tự tin chia sẻ khoảnh khắc zoom cận cảnh vòng 2 của mình sau khi sinh con trai đầu lòng. Dù mới hạ sinh nhóc tỳ được 3 tháng nhưng cô đã lấy lại vóc dáng khá nhanh. Cô đã tập luyện yoga chăm chỉ để có được vóc dáng như hiện tại. Ngoài ra, Mâu Thủy còn đăng tải khoảnh khắc đi bộ tại công viên cực kỳ hạnh phúc cùng chồng tương lai và quý tử. Nàng hậu tự tin chia sẻ khoảnh khắc zoom cận cảnh vòng 2 của mình sau khi sinh con trai đầu lòng Cô đã tập luyện yoga chăm chỉ để có được vóc dáng như hiện tại Mâu Thủy còn đăng tải khoảnh khắc đi bộ tại công viên cực kỳ hạnh phúc cùng chồng tương lai và quý tử Cô bày tỏ trên trang cá nhân: "Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, nhìn em bé là chỉ muốn dành hết thời gian cho em thui nhưng không phải vì thế mà các mẹ bỉm bỏ qua bản thân mình nhe.

Mỗi ngày, mọi người hãy như Thỉ dành ra chút thời gian để chăm sóc bản thân nè, mình đẹp lên thì cuộc sống cũng sẽ trở lên đẹp đẽ hơn. Thế nên là nhà cùng xem Thỉ đã làm gì để có thể đẹp lên mỗi ngày nha." Vào tháng 2/2023, Á hậu Mâu Thủy đã hạ sinh bé Mun - con trai đầu lòng của cô và bạn trai. Nàng hậu quyết định sinh con sau chưa đầy một năm tìm hiểu và dọn về sống cùng nhau. Cô tiết lộ, đợi khi con trai hơn 1 tuổi cứng cáp, cậu bé sẽ có mặt tại lễ đường.

Vào tháng 2/2023, Á hậu Mâu Thủy đã hạ sinh bé Mun - con trai đầu lòng của cô và bạn trai Cô và bạn trai dự tính sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2024. "Trước mắt, sau khi sinh con, chúng tôi sẽ chuyển đến một nơi ở rộng rãi và thoải mái hơn. Đợi đến khi con cứng cáp, tôi và bạn trai mới suy nghĩ xem tổ chức cưới thế nào" người đẹp từng chia sẻ. Người đẹp tên đầy đủ Mâu Thị Thanh Thủy, sinh năm 1992, cao 1,79m, tại TP HCM. Cô đăng quang Vietnam Next Top Model 2013, trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Á hậu nhận lời cầu hôn của bạn trai sinh năm 1990 hồi tháng 7/2022, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả chúc mừng. Cô đăng quang Next Top Model 2013, trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Á hậu nhận lời cầu hôn của bạn trai sinh năm 1990 hồi tháng 7/2022, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả chúc mừng

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