Xúc động rơi nước mắt trước tấm thiệp của con trai 13 tuổi gửi cho NSƯT Hồng Vy!

Em gái Thanh Quý, con trai Chí Nam và những người thân trong gia đình cùng lo liệu đám tang của Hồng Vy. Tại tang lễ, các nghệ sĩ đến viếng gồm có: NSƯT Trần Vương Thạch, nhạc trưởng Lê Ha My, NSƯT Thanh Thúy, ca sĩ Lân Nhã,..

Vào lúc 9h30' hôm nay (8/5), đám tang NSƯT Hồng Vy diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP.HCM). Đến 13h cùng ngày, linh cữu nữ nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Tại tang lễ, nhiều người không cầm được nước mắt khi đọc tấm thiệp của em Chí Nam gửi mẹ và dòng viết của những nghệ sĩ, người thân của Hồng Vy trong sổ tang.

Đáng chú ý, trên bàn tưởng niệm đặt những di vật mà NSƯT Hồng Vy trân trọng sinh thời như: những album, những tấm thiệp mà con trai viết cho chị. Trong thiệp gửi ngày 20/10/2019, Chí Nam viết: "Con muốn mẹ sống ít nhất đến lúc con của con 8 tuổi rồi. Con thương mẹ lắm. Con chỉ mong mẹ khỏe thôi, mẹ bệnh con buồn lắm".

Thuở nhỏ Chí Nam chỉ biết mẹ là ca sĩ, khi em theo học Nhạc viện mới ý thức đầy đủ di sản âm nhạc của Hồng Vy giá trị thế nào. Trong cuộc gọi cuối cùng, Hồng Vy nói Chí Nam không muốn Minh Đức bán hết đĩa của mẹ. Vì vậy, anh giữ lại vài chục đĩa mỗi album cho cậu.

NSƯT Trần Vương Thạch - nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM làm việc với Hồng Vy từ năm 2013 khi chị về Nhà hát với vai trò solist (độc xướng). Ông chia sẻ: 'Nếu không đoản mệnh, chắc chắn Vy còn tiến rất xa trong nghề vì con người ấy rất ham học hỏi, luôn luôn cầu tiến'.

Hồng Vy là giọng soprano rất đẹp, sáng và mạnh mẽ. Khi Nhà hát bắt đầu dựng các vở nhạc kịch, Hồng Vy tham gia nhiều tác phẩm, nhân vật Papanega trong vở Cây sáo thần của Mozart xứng đáng là vai để đời của chị.

MC Minh Đức đến đám tang từ sớm, nán lại đến lúc đưa linh cữu đi hỏa táng. Anh viết trong sổ tang: "Sẽ nhớ mãi những tháng ngày chúng ta ca hát bên nhau vui biết mấy". Anh quen Hồng Vy từ năm 2011, đồng hành nhiều chương trình cá nhân của chị, trong đó có đêm VY - Live concert để đời.

MC Minh Đức khóc, viết lời tiễn biệt cô bạn Hồng Vy

Với MC Minh Đức, Hồng Vy hiền lành nhưng "mạnh mẽ như đàn ông". Bạn học cấp 1 kể chị thuở bé "nghịch như giặc", từng lãnh đạo cả nhóm đi đánh nhau với đám trẻ xã khác. Nam MC tin rằng tính cách mạnh mẽ của Hồng Vy có phần được hun đúc từ quãng thời gian chị thường xuyên đi về giữa Kon Tum (nơi bố mẹ đẻ của chị sống) và Hà Nội (nhà của bố mẹ nuôi NSND Doãn Tần - Minh Hồng).

Hồng Vy rất ham hát, đam mê cháy bỏng, tìm mọi cách để đưa dòng nhạc thính phòng đến gần khán giả đại chúng. Nghệ sĩ luôn là hạt nhân, đầu tàu trong công việc lẫn đời thường. Chị được bạn bè đặc biệt yêu quý, phần lớn dự án cá nhân suôn sẻ do lúc nào cũng có người giúp đỡ.

Mồng 1 Tết Nguyên đán 2022, Hồng Vy hẹn gặp Minh Đức. Chị thấy may mắn khi đợt hóa trị vừa rồi "ăn thuốc", cơ thể khỏe hơn nên muốn triển khai ngay các kế hoạch như chuỗi hòa nhạc thính phòng theo mùa, album 10 bài tình ca hay nhất của 10 thập niên...

Vài tháng trước khi qua đời, NSƯT lại nhờ Minh Đức tìm giúp nhạc sĩ viết tiếng Việt, phối khí cho những bài ru cổ điển của thế giới. Chị muốn thực hiện album này cho con trai Chí Nam trước khi mất. Minh Đức hối tiếc chuyện không đến thăm Hồng Vy những ngày cuối cùng. Anh nghĩ lạc quan Hồng Vy sẽ không mất quá nhanh, một mặt sợ sốc khi đối diện cô bạn bị bệnh ung thư giày vò.

Thanh Quý theo sát con trai Hồng Vy trong đám tang chị gái

Trước giờ di quan, nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM đọc điếu văn, tổng kết sự nghiệp của Hồng Vy, từ thời thơ ấu đến khi thành danh với loạt album nhạc cách mạng.

"Những năm tháng cuối đời, Hồng Vy luôn muốn mỗi ngày sống phải đầy ắp lạc quan, ý nghĩa. Bệnh tật có thể lấy đi sức khỏe của em, nhưng không thể lấy đi tình yêu âm nhạc cháy bỏng. Đến tận lúc từ giã cuộc sống, em vẫn trăn trở với dòng nhạc thính phòng một đời theo đuổi", trích đoạn điếu văn.

Trong lời cảm tạ của gia đình, Thanh Quý xúc động nói: "Chị tôi rất ham hát, không chỉ những sân khấu lộng lẫy, sang trọng mà bất cứ nơi đâu nhân dân muốn nghe nhạc cách mạng, dân ca, cổ điển. Chị luôn nói muốn hát đến khi thành một bà lão. Nhưng chị đã không kịp già, không thể hát với mái đầu bạc như ước nguyện. Bệnh tật đã cướp đi chị gái của tôi, người nghệ sĩ chân chính của nhân dân".

NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44

NSƯT Hồng Vy sinh năm 1979 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Cô là con của cố NSND Doãn Tần. Theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, Hồng Vy được đánh giá là một trong những giọng soprano hàng đầu tại TP.HCM. Tháng 6/2019, cô phát hiện bệnh ung thư buồng trứng đã vào giai đoạn 4. Sau khi mổ và truyền hóa chất, chỉ số ung thư xuống thấp, nữ ca sĩ thấy mình khỏe trở lại, tiếp tục với công việc. Đến tháng 3/2021, chỉ số ung thư lại tăng dần, sức khoẻ của nghệ sĩ Hồng Vy dần suy giảm.

Sau 4 năm chống chọi với bệnh tật, những ngày cuối đời, NSƯT Hồng Vy bị phù hai chân, tế bào ung thư di căn khắp cơ thể, ruột bị hoại tử.